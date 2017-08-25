«А мой парень непростой, он сидит уж год шестой»: вышел клип группы «АИГЕЛ» «Татарин»

Российская группа «АИГЕЛ» выпустила клип на песню «Татарин». Главный герой клипа — бывший заключенный, который вышел из тюрьмы и отправляется к любимой.

«Он никому не желает зла, он просто хочет прогуляться до дома», — пишут авторы клипа. Не верьте им: по пути герой успел избить и ограбить несколько человек.

АИГЕЛ — Татарин // AIGEL — Tatarin АИГЕЛ АИГЕЛ

«АИГЕЛ» — хип-хоп дуэт татарской поэтессы Айгель Гайсиной и музыканта Ильи Барамия (группы «Елочные игрушки» и «Самое большое простое число»). «Татарин» — песня с альбома «1190», который вышел в 2017 году. Альбом описывает события, которые происходили с гражданским мужем Гайсиной, отбывающем срок за драку.

«В „Татарине“ ждуля очень подробно перечисляет своему зеку, кого не водила домой. Она правда не водила. Это она так шутит. Сама шутит, сама смеется», — рассказала Айгель Гайсина про свою песню.

Подробнее об «АИГЕЛ» можно почитать на «Батеньке» и The Village. 26 и 27 августа группа даст концерты в Москве и Санкт-Петербурге.