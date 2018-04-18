Группа «АИГЕЛ» выпустила альбом «Музыка». Послушайте его прямо сейчас

Дуэт «АИГЕЛ» поэтессы Айгели Гайсиной и электронного музыканта Ильи Барамия выпустил второй альбом под названием «Музыка». Пластинка доступна для прослушивания во «ВКонтакте» и приложении BOOM. На остальных стриминговых площадках диск появится позже.

Презентации альбома пройдут 18 и 19 мая в Москве (клуб «RED») и Санкт-Петербурге (клуб «Космонавт»).