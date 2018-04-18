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Группа «АИГЕЛ» выпустила альбом «Музыка». Послушайте его прямо сейчас

АИГЕЛ
10:54, 18 апреля 2018
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Дуэт «АИГЕЛ» поэтессы Айгели Гайсиной и электронного музыканта Ильи Барамия выпустил второй альбом под названием «Музыка». Пластинка доступна для прослушивания во «ВКонтакте» и приложении BOOM. На остальных стриминговых площадках диск появится позже.

Презентации альбома пройдут 18 и 19 мая в Москве (клуб «RED») и Санкт-Петербурге (клуб «Космонавт»).

Группа «АИГЕЛ» получила широкую известность в 2017 году после выхода дебютного альбома «1190» и клипа на песню «Татарин». Песни на альбоме были посвящены событиям, которые происходили с гражданским мужем Гайсиной, отбывавшим тюремный срок за драку. В декабре он освободился по УДО.

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