Суд освободил по УДО молодого человека солистки «АИГЕЛ» Айгель Гайсиной
Суд условно-досрочно освободил Темура Хадырова — молодого человека солистки группы «АИГЕЛ» Айгель Гайсиной. Об этом певица сообщила в фейсбуке.
Заседание прошло, как следует из слов Айгель Гайсиной, еще 5 декабря — в день выхода семиминутного фильма «АИГЕЛ» «1190». Какой именно суд рассматривал ходатайство, она не уточнила.
«Мы от этого суда ничего не ждали, считали его очередной формальностью. По статистике, вывешенной на КПП, из этой ИК уходят очень редко, из тех, кто подавал на УДО в августе, не ушел никто», — написала она.
Айгель Гайсина — казанская поэтесса и певица. Ее молодой человек Темур Хадыров был осужден в 2015 году из-за драки — как писала «Бизнес-газета», с бывшим мужем Гайсиной. Его признали виновным в покушении на убийство и приговорили к трем годам колонии строгого режима.
«АИГЕЛ» — дуэт Гайсиной и Ильи Барамии из «Елочных игрушек» и «СБПЧ». В 2017 году они выпустили альбом «1190» с песнями от лица женщины, которая ждет любимого из тюрьмы. Первой широко известной песней «АИГЕЛ» стала песня «Татарин».