Суд освободил по УДО молодого человека солистки «АИГЕЛ» Айгель Гайсиной

Суд условно-досрочно освободил Темура Хадырова — молодого человека солистки группы «АИГЕЛ» Айгель Гайсиной. Об этом певица сообщила в фейсбуке.

Заседание прошло, как следует из слов Айгель Гайсиной, еще 5 декабря — в день выхода семиминутного фильма «АИГЕЛ» «1190». Какой именно суд рассматривал ходатайство, она не уточнила.

«Мы от этого суда ничего не ждали, считали его очередной формальностью. По статистике, вывешенной на КПП, из этой ИК уходят очень редко, из тех, кто подавал на УДО в августе, не ушел никто», — написала она.