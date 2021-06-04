Марафон «Агенты лета»: группа «Монти Механик» исполняет песню «Последняя прогулка» — из саундтрека фильма «Джетлаг» Михаила и Лили Идовых
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Следующий участник марафона — группа «Монти Механик», которую называют представителями «новой поэтической волны» в российской инди-музыке. Проект основан двумя челябинцами Георгием Мишневым и Иваном Лужковым. Еще в 2014 году он запомнился многим слушателям красивым альбомом «Интерференция в тонких пленках». Сейчас фронтментом группы остался один Мишнев.
11 июня «Монти Механик» выпускает новый альбом. Чуть ранее у группы вышла совместная песня «Рыба» с «Синекдохой Монток» — а в рамках марафона «Агенты лета» коллектив представляет свой свежий сингл «Последняя прогулка». Это часть санудтрека к новому фильму «Джетлаг», который снял режиссер Михаил Идов по сценарию своей жены Лили Идовой.
Георгий Мишнев
Привет! Я Гоша Мишнев, я делаю музыкальный проект «Монти Механик». Я хочу попросить вас поддержать информационный портал «Медуза». Мы все знаем, что недавно «Медузу» признали «иностранным агентом», после чего от нее отказалось большинство рекламодателей, и это СМИ находится на грани выживания.
Мне важно знать альтернативную государственной точку зрения на процессы, которые происходят в нашей стране. Я против государственной пропаганды, которая льется бешеным потоком с федеральных каналов. Я против лжи. Мне нужна альтернатива. Именно поэтому я призываю вас поддержать «Медузу» рублем.
Ну а от плохих и тревожных новостей тоже нужно отдыхать, поэтому послушайте мою новую песню «Последняя прогулка», которая является также саундтреком к кинофильму Михаила Идова «Джетлаг».
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