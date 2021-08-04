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Если в 2020 году вы хоть раз заходили в тикток, то точно слышали белорусскую группу Intelligency. Их трек «August» принес минчанам мировую популярность — мы считаем, не зря. Услышав их главный хит один раз, потом невозможно его выкинуть из головы.

В марафоне «Агенты лета» Intelligency представляют клип на новую песню — «Malitva Belaruskaja» («Беларуская молитва»). Перед нами сюрреалистическая картина — один за другим на сцене кукольного театра появляются темные и светлые персонажи, а также сама группа, как они говорят, рассказывает эту сказку в образе современных бременских музыкантов.

В переводе на русский один из куплетов звучит так:

«Солнышко, ты ясно солнышко,

Спустись с неба и

И неминуемо дай,

Ты дай им борьбы.

Солнышко, ты в небе, но ты

Спустись с небес и одним взором

Ты гони, гони их».

Кажется, добавить тут нечего. Спасибо музыкантам за эту «Молитву».

Мари Монакова и Дмитрий Левковский

режиссеры видео

Мы переосмыслили идею традиционной батлейки [— белорусского кукольного театра]. Представления людей об устройстве мира усложнились, поэтому и наша батлейка выглядит по-новому. В качестве картин рая мы использовали работы современной белорусской художницы Насти Рыдлевской. Костюмы и аксессуары для главных героев предоставили белорусские дизайнеры.

На протяжении всего проекта нас преследовали странные совпадения и знаки, а сама съемка проходила в самую короткую ночь в году. В итоге получилась страшная сказка про современную реальность. Мы наполнили ее множеством метафор и символов. Например, огромные панно, изображающие картины рая, отсылают нас к коврам известной белорусской художницы XX века Алены Киш. Остальные символы, мы надеемся, разгадают наши зрители.

Intelligency

Мы написали несколько нетипичную для нас композицию, да еще и на белорусском языке. Надеемся, слушателю понравится такой несколько отдельный от нашего творчества белорусский вайб.

Честное слово и честная журналистика всегда найдут дорогу к человеку, какие бы препятствия для этого ни создавались в современном мире. Желаем всем журналистам смелости и не поехать кукухой от количества и качества информации, а также желаем новых журналистских подвигов и достойно продолжать свою работу, потому что мы без вас никуда.

INTELLIGENCY

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