«Дай им борьбы» Группа Intelligency — вы точно слышали их главный хит в тиктоке — представляет в марафоне «Медузы» клип на песню «Malitva Belaruskaja»
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Если в 2020 году вы хоть раз заходили в тикток, то точно слышали белорусскую группу Intelligency. Их трек «August» принес минчанам мировую популярность — мы считаем, не зря. Услышав их главный хит один раз, потом невозможно его выкинуть из головы.
В марафоне «Агенты лета» Intelligency представляют клип на новую песню — «Malitva Belaruskaja» («Беларуская молитва»). Перед нами сюрреалистическая картина — один за другим на сцене кукольного театра появляются темные и светлые персонажи, а также сама группа, как они говорят, рассказывает эту сказку в образе современных бременских музыкантов.
В переводе на русский один из куплетов звучит так:
«Солнышко, ты ясно солнышко,
Спустись с неба и
И неминуемо дай,
Ты дай им борьбы.
Солнышко, ты в небе, но ты
Спустись с небес и одним взором
Ты гони, гони их».
Кажется, добавить тут нечего. Спасибо музыкантам за эту «Молитву».
Мари Монакова и Дмитрий Левковский
режиссеры видео
Мы переосмыслили идею традиционной батлейки [— белорусского кукольного театра]. Представления людей об устройстве мира усложнились, поэтому и наша батлейка выглядит по-новому. В качестве картин рая мы использовали работы современной белорусской художницы Насти Рыдлевской. Костюмы и аксессуары для главных героев предоставили белорусские дизайнеры.
На протяжении всего проекта нас преследовали странные совпадения и знаки, а сама съемка проходила в самую короткую ночь в году. В итоге получилась страшная сказка про современную реальность. Мы наполнили ее множеством метафор и символов. Например, огромные панно, изображающие картины рая, отсылают нас к коврам известной белорусской художницы XX века Алены Киш. Остальные символы, мы надеемся, разгадают наши зрители.
Intelligency
Мы написали несколько нетипичную для нас композицию, да еще и на белорусском языке. Надеемся, слушателю понравится такой несколько отдельный от нашего творчества белорусский вайб.
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