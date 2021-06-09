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На «Медузе» продолжается музыкальный марафон «Агенты лета». Каждый будний день мы публикуем музыкальные премьеры, специальные живые выступления, а также обращения артистов, которым не безразлична судьба «Медузы». Поддержать нас можно тут.

Новый участник марафона «Агенты лета» — белорусская пост-панк группа «Молчат дома». О музыкантах из Минска узнали во всем мире после того, как группа подписала контракт с нью-йоркским лейблом Sacred Bones — и завирусилась в тиктоке с песней «Судно» на стихи Бориса Рыжего. Про них писали The New York Times и другие западные СМИ, а в 2022 году в рамках мирового тура «Молчат дома» должны выступить на фестивале Primavera Sound, в один день с Phoenix и Tame Impala.

Специально для «Агентов лета» группа поделилась концертной записью песни «Я не коммунист» (вышла в 2017 году на альбоме «С крыш наших домов»), сделанной в 2021 году в Санкт-Петербурге.

Привет, мы группа «Молчат Дома». Спасибо «Медузе». Благодаря вам мы знаем о том, что происходит в России. Мы с вами!

Molchat Doma

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