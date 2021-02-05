«Электрофорез» — российская синти-поп-группа, основанная в 2012 году одноклассниками из Санкт-Петербурга Иваном Курочкиным и Виталием Талызиным. 5 февраля дуэт выпустил свой третий альбом под названием «505» — к мрачному синти-попу самой группы на этой пластинке добавился трек с белорусским коллективом «Молчат дома». Участники «Электрофореза» рассказали, как шла работа над альбомом — и откуда в нем взялись народные напевы.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/13408029">505</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/4029507">Электрофорез</a> на Яндекс.Музыке

Виталий Талызин

клавишные, тексты, музыка

Мы играем мрачный синти-поп, дарквейв. Это темная музыка, близкая к нуару и готике. Мы с Иваном вообще по своей природе ночные животные, и ночью нам гораздо комфортнее, чем днем. Я очень люблю ночные прогулки в наушниках, а с утра не могу встать. Поэтому нет ничего удивительного в том, что мы черпаем вдохновение в том, что нам дает силы.

Концепция альбома состоит не только в музыке и текстах, но и в обложке, и в том, как мы ведем соцсети, и еще во множестве мелких вещей. В общем, как часто писал один известный жежист, «здесь понимать надо!». Что касается трек-листа, то он выстроен драматически: в нем есть и экспозиция, завязка, первое поворотное событие, любовная линия, катарсис и даже ложный финал.

Мы начали работать над альбомом примерно в мае 2019 года. До этого мы два года снимали репетиционную базу на «Нарвской», но в августе мы остались без нее, а в сентябре поехали в тур. Поэтому мы начали писать песни порознь, хотя раньше почти всегда делали это вместе. Но мы в любом случае были в курсе, кто чем занят, обменивались мнениями, вместе записывали домашнее демо. Примерно в середине лета мы сняли помещение для студии, купили мебель, сделали акустическое оформление. Мы сами поставили там 40-килограммовые звукоизоляционные окна и дверь. Занимались продюсированием альбома, как раз прорабатывали его звук с художественной точки зрения. Сначала мы хотели его сами там же и свести, но после работы над первым треком поняли, что лучше обратиться к профессионалу, и до самого Нового года сводили альбом у Максима Остроухова в его студии.

Иван Курочкин

вокал, тексты, музыка

Выдуманная русская тьма — это наше прибежище.

Мы много анализировали свое предыдущее творчество и нашли достаточно большое количество деталей, приемов и ужимок, которые делают группу «Электрофорез» группой «Электрофорез» (в первую очередь в музыкальном плане). Всего этого бы просто не было без цифр 505, которые нас с 1998 по 2008 год практически каждое утро.

Стилизация никогда не была нашей сильной стороной, нам сложно усидеть в одном жанре, но готическое направление слышно в альбоме невооруженным ухом. В вокале уже второй альбом подряд мы сознательно используем славянские народные мотивы в некоторых песнях — это добавляет меланхолии даже в «мажорные песни», нам просто очень нравится, как звучат народные напевы и распевы.

В работе над мелодиями и драматической составляющей партий мне очень помогает мой бэкграунд — пение в церковном хоре, — поскольку в большинстве церковных произведений используются понятные приемы выражения образов через музыку и приятное уху голосоведение. Мы чаще используем смысловой диссонанс, например, между текстом и мелодией, как в песне «Комендантский час», где идет милая мелодия и страшный по смыслу текст, а диссонансно звучащие аккорды и сочетания звуков используем очень дозированно и аккуратно. Такая музыкальная консонантность роднит наши произведения с духовной и народной музыкой (в «Зле» есть место даже такому забытому приему, как канон). В каких-то песнях альбома я даже записывал бэки фальцетом — это весьма тяжело мне далось.

Нам очень приглянулось, как работают с вокалом саунд-продюсеры MGMT, поэтому в некоторых «повествовательных» песнях используется эффект, инспирированный ими. Также мы добавили женский голос на бэк-вокал в некоторые песни, в записи участвовала Женя Меркель, известная по фиту с RSAC, это был очень крутой опыт, мы получили тот результат, который ожидали.

В отличие от предыдущих релизов, здесь мало последовательностей и мелодий в натуральных миноре и мажоре, постоянное использование ладов народной музыки, много ориентальных мотивов, ну и гармонический минор, конечно же. Моя гордость — это инструментальный проигрыш в «Я не могу ничего с тобою сделать», аккордовые замены в «Non!» и мелодия гитары в «Фариде».

У нас получился весьма тревожный и мрачный поп-альбом с кучей интересных деталей, где музыка существует в одной плоскости с текстом, но без ярко выраженной текстоцентричности.

Мне было очень интересно, как работает одна из лучших групп-стилистов (то есть те, кто хорошо работает в стиле) нашего времени «Молчат дома». Я почерпнул несколько плагинов и цепочек обработки сигнала у Ромы Комогорцева, увидел их кухню — это уже успех. Жил я у Павла Козлова с его котом, написал там текст в ночь на Рождество, с текстом мне очень не хватало моей жены Филиппы. Она — первый слушатель моих опусов, по ее лицу я иногда вижу, что продолжать доделывать некоторые «произведения» не стоит. Но справедливости ради могу сказать, что и ребятам мое присутствие что-то дало: Рома говорил, что ******* [украдет] прием с поп-модуляцией повторения припева на полтона вверх, и в их песне «Дискотека» этот прием присутствует.