Минская группа «Молчат дома» выпустила клип на песню «Не смешно». Сняла видео белорусский режиссер Дарья Жук. В видео музыканты едут в трамвае по ночному городу, вокруг них — только спящие люди, которые не могут самостоятельно передвигаться. Группа управляет ими, как марионетками — и заводит их на свой концерт, где пытается пробудить, однако в итоге сами музыканты засыпают прямо на сцене. Выйти из этого состояния удается только одной героине. Клип снимали в Минске уже после начала протестов, съемки видео заняли 16 часов. Сингл «Не смешно» войдет в третий альбом «Молчат Дома» «Монумент». «Медуза» представляет премьеру видео с комментариями авторов.

Molchat Doma

Дарья Жук

режиссер

Менеджер группы Дима Хламов, которого я уже знаю по его другим успешным проектам, предложил мне сотрудничать с «Молчат Дома» больше года назад. Мы с Димой давно хотели сделать что-то особенное, но не хватало времени. Я очень благодарна группе, которая терпеливо ждала меня первые полгода, пока я была на другом проекте. За это время я стала настоящим фанатом их творчества, и вторые полгода уже ждала я, когда утихнет пандемия и можно будет погрузиться в съемки в Минске.

С первых прослушиваний «Не смешно» в начале июля, мне стало понятно, что она очень точно отражает дух нашего времени — с тех пор сингл стал только релевантнее, к сожалению. Я представила наше пост-пандемическое беларуское общество, которое просыпается после долгого сна под эту песню, и пришли вот такие сомнабулические образы, которые в клипе усложнились и развились. Я очень надеялась захватить ощущение текущих событий и переработать его в универсальные поэтические образы, передать чувство абсурда, происходящего и в Беларуси, и в других странах, и сделать клип понятным фанатам со всего мира.

Это моя первая работа в Минске после [фильма] «Хрусталя», и мы снова оказались на площадке со многими из моей прекрасной «хрустальной» киносемьи. Главную роль в клипе сыграла прекрасная Алина Насибуллина, мой главный талисман.

Практически весь клип мы сняли за одну очень длинную ночную смену, передвигаясь со скоростью света по разным локациям. Это все был один большой эксперимент. Было интересно смешать разношерстные элементы вместе и пройтись по грани абсурда, в котором остался какой-то реализм.

Никогда не забуду, как парень, который снимался в массовке, осознал, что он снимается в клипе для «Молчат Дома». Он искренне прыгал от счастья, кричал, что это новость недели, и кстати, в конце концов очень хорошо сыграл спящего в кадре.

«Молчат Дома»

Мы олицетворяем отчаявшихся спасателей, что ли. Пытаемся привести в чувства сонных, пребывающих в трансе людей. Мы управляем ими как марионетками, напоминая, что такое движение. В конце мы просто отдали всю свою энергию людям в попытках их разбудить и уснули сами.

Снимать было очень интересно и необычно. Команда Дарьи — просто высочайшие профессионалы. Для нас это был первый опыт, и мы толком не знали, что нам делать, но опытные ребята сказали быть собой и направляли нас в нужное русло.