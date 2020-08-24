«Аигел», Alyona Alyona и «Молчат Дома» выпустили музыкальный сборник в поддержку пострадавших при разгоне митингов в Беларуси
Независимые музыканты из России, Беларуси, Украины и других стран мира объединились для участия в сборнике в поддержку белорусов, пострадавших во время разгонов мирных митингов протеста в стране.
Музыкальная компиляция под названием «For Belarus», инициатором которой выступила певица Галя Чикис, опубликована на Bandcamp. На сборнике 21 трек — в том числе композиции от российских групп «Аигел» («Царапки») и «Интурист» («Товарищ криминал»), украинской певицы Alyona Alyona («Вiдчиняй»), белорусских коллективов «Молчат Дома» («Я не коммунист») и Super Besse (они записали кавер на «Перемен» Виктора Цоя), шведской исполнительницы Молли Нильссон («The Power Ballad»), нидерландского певца Томаса Азиера («For Tsoy»), канадской певицы Мишель Гуревич («Art Of Life»).
«Цель этого международного сборника — проявить солидарность с храбрыми белорусами и собрать деньги для жертв репрессий. Ждать некогда — им сейчас остро нужна наша помощь», — говорится в описании к сборнику.
Альбом можно скачать за любую цену прямо на Bandcamp. Все вырученные средства будут напрямую переводиться в Belarus Solidarity Foundation — фонд помощи белорусам, собирающий пожертвования в фейсбуке.