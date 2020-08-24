«Аигел», Alyona Alyona и «Молчат Дома» выпустили музыкальный сборник в поддержку пострадавших при разгоне митингов в Беларуси

Независимые музыканты из России, Беларуси, Украины и других стран мира объединились для участия в сборнике в поддержку белорусов, пострадавших во время разгонов мирных митингов протеста в стране.

Музыкальная компиляция под названием «For Belarus», инициатором которой выступила певица Галя Чикис, опубликована на Bandcamp. На сборнике 21 трек — в том числе композиции от российских групп «Аигел» («Царапки») и «Интурист» («Товарищ криминал»), украинской певицы Alyona Alyona («Вiдчиняй»), белорусских коллективов «Молчат Дома» («Я не коммунист») и Super Besse (они записали кавер на «Перемен» Виктора Цоя), шведской исполнительницы Молли Нильссон («The Power Ballad»), нидерландского певца Томаса Азиера («For Tsoy»), канадской певицы Мишель Гуревич («Art Of Life»).

<a href="http://forbelarus.bandcamp.com/album/for-belarus">For Belarus by For Belarus</a>

«Цель этого международного сборника — проявить солидарность с храбрыми белорусами и собрать деньги для жертв репрессий. Ждать некогда — им сейчас остро нужна наша помощь», — говорится в описании к сборнику.

Альбом можно скачать за любую цену прямо на Bandcamp. Все вырученные средства будут напрямую переводиться в Belarus Solidarity Foundation — фонд помощи белорусам, собирающий пожертвования в фейсбуке.