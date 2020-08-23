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В Минске прошла новая акция против Александра Лукашенко. По оценке RT и Белтелерадиокомпании, в ней приняли участие около 20 тысяч человек, по оценке «Медузы» — 150 тысяч (на акцию неделю назад, ставшую самой массовой в современной истории Беларуси, пришли не меньше 200 тысяч жителей Минска). Протестующие собрались на площади Независимости, затем двинулись к стеле «Минск — город-герой». Мемориал окружили военнослужащие за колючей проволокой: министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что армия будет охранять от протестующих памятники погибшим в Великой Отечественной войне. Некоторые участники акции начали подходить к солдатам, но член штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова попросила всех отойти от стелы.

Перед протестующими выступили члены . Они заявили, что совет намерен добиваться отзыва всех депутатов местных советов и всех депутатов нижней палаты белорусского парламента, которые не высказали своего мнения о происходящем в стране, а также инициировать референдум о возвращении конституции 1994 года, которая ограничивала число сроков президента.

Часть протестующих дошла до Дворца независимости — рабочей резиденции Александра Лукашенко. Идти к нему призвал оппозиционный телеграм-канал Nexta, который, впрочем, вскоре передумал. Но несколько тысяч человек дошли до Дворца и остановились напротив оцепления из сотрудников МВД и спецтехники. Между протестующими и силовиками играли музыканты, участники акции им подпевали. В это время в Минске начались проблемы с интернетом (оператор A1 позднее объяснит это «требованием государственных органов в связи с обеспечением национальной безопасности»). Примерно через час протестующие пошли обратно в сторону центра и постепенно стали расходиться. Оцепление возле Дворца независимости сняли, о задержаниях не сообщалось.

К Дворцу Независимости на вертолете прилетел сам Лукашенко. С автоматом в руках. Когда протестующие стояли возле Дворца независимости, рядом с ним сел президентский вертолет. СМИ и оппозиционные телеграм-каналы предположили, что он прибыл для эвакуации Лукашенко. Но после того, как протестующие ушли, телеграм-канал пресс-службы президента «Пул Первого» выложил видео, где Лукашенко выходит из вертолета рядом с Дворцом независимости. На втором видео, которое опубликовал «Пул Первого», заметно, что Лукашенко одет в бронежилет, а в руках у него автомат (по версии «Новой газеты», это АКС-74У). Рядом с ним его сын Николай в военной экипировке.

Пресс-служба президента опубликовала еще несколько видео с Лукашенко. На одном из них он сравнивает протестующих с крысами. На видео Лукашенко сидит в вертолете и командует подлететь ближе к проспекту Победителей, где собрались протестующие, после чего говорит: «Как крысы разбежались». За кадром слышен такой диалог: «Где они?» — «Побежали. ». Предположительно, первая реплика принадлежит Николаю Лукашенко, вторая — Александру Лукашенко.

Также «Пул Первого» выложил видео, на котором Лукашенко выходит за оцепление возле Дворца независимости и благодарит сотрудников силовых структур. «Ребята, спасибо вам! Вы красавцы! Мы с ними разберемся», — обещает Лукашенко. «Мы с вами до конца», — говорят ему силовики.

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила, что протестующие хотели штурмовать Дворец независимости, но испугались и сбежали. По ее словам, Лукашенко весь день работал в ситуационном центре во Дворце независимости; с ним был в том числе его младший сын, 15-летний Николай. «Когда так называемые митингующие пошли, можно сказать, на своеобразный штурм здания, в эти минуты глава государства также находился во дворце. Впрочем, наверное, можем сказать, что смелости у митингующих хватило ненадолго. Увидев, что может случиться, эти люди быстро развернулись и буквально побежали в обратном направлении», — заявила Эйсмонт. После этого Лукашенко вызвал вертолет и облетел город, а, вернувшись во Дворец независимости, поблагодарил силовиков, которые охраняли здание, добавила Эйсмонт.

Акции протеста и солидарности с протестующими прошли не только в Минске. Тысячи человек вышли на улицы во всех областных городах Беларуси: Бресте, Витебске, Могилеве, Гродно, Гомеле. Акции солидарности с протестующими белорусами были организованы в Киеве, Варшаве, Петербурге и Москве (там возле посольства Беларуси задержали не меньше 11 человек). Жители Риги выстроились в живую цепь с бело-красно-белым флагом в знак поддержки протестов в Беларуси; в акции принял участие в том числе президент Латвии Эгилс Левитс. В Литве тысячи человек образовали живую цепь от Вильнюса до белорусской границы; к ней присоединилась бывший литовский президент Даля Грибаускайте. Акцию приурочили к 31-й годовщине . Ранее Лукашенко заявил, что участники акции выстроят цепь от Вильнюса до Киева, и пообещал «категорически не допустить» этого.

Это 15-й день протестов в Беларуси. Они начались вечером 9 августа, после окончания голосования на президентских выборах. По официальным данным, на выборах в шестой раз победил Александр Лукашенко с результатом в 80%, но в эти данные мало кто поверил. В первые дни сотрудники силовых структур жестко разгоняли протестующих. Были задержаны около семи тысяч человек — не только участников акций, но и случайных прохожих. Несколько сотен пострадали от применения силы и спецсредств, многих избивали после задержания. С начала политического кризиса погибли из разных регионов Беларуси. Насилие со стороны сотрудников силовых структур только усилило протесты, после чего белорусская милиция отказалась от тактики силового разгона, а министр внутренних дел извинился перед теми, кто «случайно попал под раздачу». При этом Александр Лукашенко наотрез отказался проводить новые выборы и неоднократно называл протесты попыткой западных стран «наклонить» Беларусь и через смену власти рассорить ее с Россией.

Ольга Корелина