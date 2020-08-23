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Протесты в Беларуси. Хроника Прошло две недели после выборов. В Минске собирается массовое шествие

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Что планируется:

«Марш новой Беларуси» — протестное шествие, которое должно пройти в центре Минска, от площади Независимости по одноименному проспекту.

Во сколько:

В 14:00.

Что в регионах:

Жителей регионов Беларуси призывали либо ехать в Минск на главное шествие, либо устраивать демонстрации в центрах своих населенных пунктов.

Требования оппозиции:

Свобода всем задержанным и политзаключенным, суд над виновными в пытках и убийствах, уход Лукашенко (формулировка Nexta)