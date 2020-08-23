новости
Протесты в Беларуси. Хроника Прошло две недели после выборов. В Минске собирается массовое шествие
Прямой эфир
Что планируется:
«Марш новой Беларуси» — протестное шествие, которое должно пройти в центре Минска, от площади Независимости по одноименному проспекту.
Во сколько:
В 14:00.
Что в регионах:
Жителей регионов Беларуси призывали либо ехать в Минск на главное шествие, либо устраивать демонстрации в центрах своих населенных пунктов.
Требования оппозиции:
Свобода всем задержанным и политзаключенным, суд над виновными в пытках и убийствах, уход Лукашенко (формулировка Nexta)