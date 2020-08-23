Перейти к материалам
Новости
Истории
Разбор
Игры
Шапито
Подкасты
Коронавирус
О «Медузе»
Реклама
Meduza in English
EN
Войти
новости
«Путь свободы» от Вильнюса до границы с Беларусью. Десятки тысяч людей встали в живую цепь в Литве, чтобы поддержать белорусский протест
17:17, 23 августа 2020
Источник: Meduza
Десятки тысяч людей 23 августа выстроились в живую цепь от Вильнюса до белорусской границы в знак солидарности с демонстрантами, которые выступают в Беларуси против Александра Лукашенко. Акцию, получившую название «Путь свободы», приурочили к 31-й годовщине «Балтийского пути». 23 августа 1989 года, во время массового движения за независимость балтийских стран, около двух миллионов человек — жители Литвы, Латвии и Эстонии — образовали живую цепь от Вильнюса через Ригу к Таллину.
Ints Kalniņš / Reuters / Scanpix / LETA
Напишите нам