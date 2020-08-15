Лукашенко пообещал не допустить «живую цепь» от Вильнюса до Киева

Александр Лукашенко заявил, что не допустит проведения акции «живая цепь» от Вильнюса до Киева.

«Мало на проспекте в Минске неравнодушных с цветочками и в цепях… Уже хотят выставить от Вильнюса до Киева и собрать туда более 300 тысяч человек», — цитирует Tut.by выступление Лукашенко в Генштабе.

По словам Лукашенко, он поручил Минобороны, МВД и КГБ, а также генпрокурору «категорически не допустить подобных действий».

«Я это уже проходил после распада Советского Союза, когда была попытка создания Балто-Черноморского региона — санитарной зоны: три балтийских государства, Беларусь, Украина, чтобы отделить Россию от Запада. Но все бы ничего, но мы не хотим быть отхожим местом и кого-то санитарить, быть санитарным кордоном. И мы понимаем, к чему это может привести», — заявил Лукашенко.

С президентом России, добавил он, «договорились о том, что мы будем здесь действовать во взаимодействии».

Акцию «живая цепь» в поддержку протестующих в Белоруссии планируется провести 23 августа. Предполагается, что «живая цепь» начнется на Кафедральной площади в центре Вильнюса, затем участники акции выстроятся вдоль трассы на Минск до контрольно-пропускного пункта на литовско-белорусской границе в Медининкае.

Акцию солидарности с протестующими в Белоруссии предполагается провести в день 31-й годовщины «Балтийского пути» — мирного протеста жителей Латвии, Литвы и Эстонии.

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста, начавшиеся после президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, в очередной раз победил Александр Лукашенко. В первые три дня протестов были задержаны почти 7000 человек, многих из них избивали как при задержании, так и в изоляторах. ЕС собирается ввести персональные санкции против виновных в насилии над участниками протестов.