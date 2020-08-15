Седьмой день протестов в Беларуси. Хроника Лукашенко позвонил Путину, в Минске тысячи человек пришли проститься с погибшим во время протестов

новости

Лукашенко позвонил Путину, в Минске тысячи человек пришли проститься с погибшим во время протестов

Что происходит: В Минске прошла акция памяти Александра Тарайковского, погибшего во время протестов 10 августа. На место гибели Тарайковского у метро «Пушкинская» пришли тысячи человек, площадь усыпана цветами.

В разных городах Беларуси жители выходят к администрациям (городским или областным) и требуют, чтобы с ними встретились представители властей. Мэры городов не откликнулись на призыв Тихановской самим организовать мирные акции.

Александр Лукашенко позвонил Владимиру Путину, чтобы обсудить «ситуацию внутри и вокруг Беларуси». Оба президента уверены, что «возникшие проблемы будут вскоре урегулированы, главное, чтобы ими не воспользовались деструктивные силы», пересказала пресс-служба Кремля содержание разговора.

«Медуза» продолжает следить за тем, как проходит седьмой день протестов в Беларуси.