Лукашенко заявил о готовности России помочь. Минск простился с погибшим во время протестов Что происходило в седьмой день массовых акций в Белоруссии

Валерий Шарифулин / ТАСС / Scanpix / LETA

В Белоруссии — новые массовые акции с требованием пересмотра результатов выборов и отставки президента Александра Лукашенко. Участники акций выходили к городским и областным администрациям и требовали встречи с чиновниками. Чиновники к людям не вышли. Накануне Светлана Тихановская, главная соперница Александра Лукашенко на выборах президента, призывала мэров всех городов страны организовать мирные акции протеста. Судя по всему, чиновники призыв не услышали. Сотрудники Белтелерадиокомпании заявили, что готовы объявить забастовку. Спикер верхней палаты парламента и пресс-секретарь Лукашенко приехали их отговаривать. Поддержать сотрудников к зданию телерадиокомпании пришли сотни людей.

Обновлено. Глава Белорусского союза журналистов и политический обозреватель Белтелерадиокомпании (БТ) Андрей Кривошеев заявил РИА Новости, что забастовку планирует техперсонал БТ. Кривошеев заверил, что перебоями с вещанием это не грозит.

Лукашенко позвонил Путину. С 9 августа, когда в Белоруссии начались протесты после выборов президента, не было никаких сообщений о том, что президенты двух стран разговаривали друг с другом. 10 августа Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах — но это была телеграмма. 15 августа Лукашенко сказал на совещании в Минске: «Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси. <…> Защита сегодня Беларуси — это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства, и пример другим. Если белорусы не выдержат, покатится эта волна туда». По мнению Лукашенко, Белоруссия столкнулась с агрессией, и в стране применяют «методички цветных революций».

Кремль заявил: все проблемы в Белоруссии скоро будут решены. Такое сообщение после переговоров Путина с Лукашенко опубликовала пресс-служба Кремля. «Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран», — говорится в сообщении. Путин и Лукашенко «подтвердили настрой на укрепление союзнических отношений».

После разговора с Путиным Лукашенко поехал в Генштаб вооруженных сил Белоруссии. Он рассказал, что в адрес военнослужащих и членов их семей поступают угрозы. «Вот я их просто по-мужски хочу попросить: не делайте этого! Не надо играть с огнем! Наши военные имеют достаточно ресурсов для того, чтобы защитить себя, свои семьи и обеспечить безопасность в государстве», — заявил Лукашенко. Он добавил, что в стране кто-то «потихоньку начинает или продолжает» раскачивать обстановку. «Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим», — сказал Лукашенко.

Лукашенко заявил о готовности России оказать «всестороннюю помощь по обеспечению безопасности Беларуси». «Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило — абсолютно посвящен в то, что происходит. И мы с ним договорились — при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь», — заявил Лукашенко.

Опубликовано видео, как в Минске погиб Александр Тарайковский. МВД Белоруссии утверждало, что он пытался бросить взрывное устройство в сотрудников правоохранительных органов — и оно якобы взорвалось у него в руке. Судя по видео, у Тарайковского ничего не было в руках. Его жена говорила, что он пошел на акцию, одетый в шорты и белую футболку. На видео снят человек в шортах и белой футболке.

В Минске простились с Александром Тарайковским. У метро «Пушкинская», на месте его гибели, собрались около пяти тысяч человек. Они провели минуту молчания, после чего начали аплодировать. Проезжавшие мимо машины остановились и начали сигналить. Люди, пришедшие на прощание, принесли с собой цветы, раскупив все запасы цветочных магазинов по округе.

На кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало завели уголовное дело. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере — по этой статье Уголовного кодекса Белоруссии предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы. В президенты Белоруссии пытались баллотироваться еще два человека, которых называли главными конкурентами Лукашенко, — Виктор Бабарико и Сергей Тихановский. Оба они арестованы. Бабарико обвиняют в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки, Тихановского — в организации беспорядков. Цепкало до возбуждения уголовного дела уехал в Москву, а затем в Киев.

На 16 августа противники Лукашенко назначили марш «За свободу!» Они требуют освобождения всех, кто был задержан во время протестных акций, а также отставки Лукашенко и суда над теми, кто применял насилие по отношению к мирным демонстрантам. В этот же день планируется провести митинг в поддержку Лукашенко. Уже есть информация, что на него сгоняют государственных служащих, военных и рабочих.