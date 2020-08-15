Светлана Тихановская выпускает видеообращение. Она призывает мэров всех городов провести 15 и 16 августа мирные массовые собрания. В Минске и других городах вновь выстраиваются «цепи солидарности». Акции протеста проходят на крупнейших предприятиях. Александр Лукашенко на это реагирует так: «Людям надо это объяснить: хотите — бастуйте, хотите работать — работайте». Тысячи рабочих Минского тракторного завода идут маршем в центр Минска. Они требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов. Милиция маршу не мешает. ЦИК объявляет окончательные итоги выборов: Лукашенко набрал более 80% голосов, все жалобы на выборы отклонены. Замглавы МВД, утверждавший, что в изоляторах никого не били, уточняет: «Не били в камере» . Тихановская объявляет о создании Координационного совета для обеспечения передачи власти. Лукашенко проводит заседание Совбеза, на котором заявляет, что организаторы протестов «понаехали из Польши, Голландии, Украины, с этой „Открытой России“, Навального». Тысячи человек приходят к Дому правительства на площади Независимости. К ним никто не выходит — рабочий день у чиновников закончился. Военные, охраняющие площадь, опускают щиты на землю. Демонстранты обнимаются с военными, дарят им цветы и даже целуют. Задержанные в Минске бойцы «Вагнера» возвращаются в Россию (их посадят только на 14-дневный карантин). ЕС не признает результаты выборов в Беларуси и объявляет о подготовке санкций.

Фото в анонсе: Наталия Федосенко / ТАСС / Scanpix / LETA