«Поймите, что вас используют как пушечное мясо!» Лукашенко призвал жителей Белоруссии не ходить на акции протеста

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал жителей страны не выходить на акции протеста. Об этом он заявил в пятницу на заседании с членами Совета безопасности.

«Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой „Открытой России“, Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны», — цитирует заявление Лукашенко агентство «Белта».

Общую ситуацию в Минске президент охарактеризовал следующими словами: «Не скажу, что катастрофа какая-то или уж слишком перенапряжена ситуация, но проблем хватает и вопросов хватает, которые необходимо решать».

По мнению Лукашенко, «заводаторами» и организаторами происходящего являются «люди из заграницы». «В первых рядах идут люди с криминальным прошлым, притом приличным криминальным прошлым», — добавил он.

Также Лукашенко высказался о насилии, которое применяют к протестующим. «Попрошу и министра, и других: мы все-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать. То есть должен быть определенный тормоз», — сказал президент.

Протестные акции в Белоруссии начались вечером 9 августа после завершения президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, вновь победил Александр Лукашенко (он возглавляет страну с 1994 года). Демонстранты настаивают на пересчете голосов, считая, что победу одержала Светлана Тихановская (Центризбирком утверждает, что она набрала всего 10% голосов).

Поначалу акции протеста жестко разгонял спецназ, применяя дубинки, водометы, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В Минске и других городах республики были задержаны несколько тысяч человек. СК возбудил уголовные дела об организации и участии в массовых беспорядках. По одному из них проходит активист «Открытой России» Артем Важенков, который приехал в Минск в качестве наблюдателя на выборах.