Координатора «Открытой России» Артема Важенкова допросили по делу об участии в массовых беспорядках в Беларуси. Ему грозит до восьми лет колонии

Белорусские следователи допросили координатора «Открытой России» Артема Важенкова, рассказал «Медузе» адвокат «Правозащиты Открытки» Антон Гашинский. Важенкова подозревают в участии в массовых беспорядках (статья 293.2), наказание по этой статье составляет от трех до восьми лет лишения свободы.

Важенков был задержан в Беларуси 9 августа, в день выборов президента страны. Он приехал в Минск как блогер и независимый наблюдатель. Сначала Важенков находился в минском Центре изоляции правонарушителей (ЦИП), но затем его перевели в изолятор временного содержания.

По словам Гашинского, Важенков избит, следователь внес наличие побоев в протокол и назначил судмедэкспертизу, которая должна пройти в ближайшее время.

С 9 августа в Беларуси проходят массовые протестные акции против Александра Лукашенко, который баллотировался на шестой президентский срок и, по предварительным данным ЦИК, снова победил на выборах. МВД Беларуси сообщило, что за время протестов были задержаны 6700 человек. По данным Минздрава, не менее 250 человек попали в больницы. Милиция разгоняет протестующих, применяя дубинки, водометы, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.