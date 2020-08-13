Сегодня был мирный день

После четырех ночей с массовыми задержаниями, избиением протестующих, закидыванием гранатами и обстрелом резиновыми пулями, сегодняшние демонстрации прошли на удивление спокойно. Их главный лозунг — «Нет насилию». Демонстранты вышли на улицы днем и вечером, но ОМОН не вмешивался.

Но нельзя забывать, что в изоляторах остаются тысячи человек. По свидетельствам тех, кого уже отпустили, задержанных — в том числе несовершеннолетних — держат в жестоких, нечеловеческих условиях. Прочитайте этот материал и поделитесь им с другими.

…Из Московского РУВД журналиста повезли в изолятор, расположенный в Жодино. По его словам, в автозаке люди лежали штабелями в три слоя. Силовики били их за татуировки, длинные волосы или попытку чуть-чуть поменять положение тела без разрешения. В туалет задержанным приходилось ходить под себя — любые просьбы игнорировали.

«Когда нашим конвоирам становилось скучно, они заставляли петь песни, в основном гимн Белоруссии, и снимали это все на телефон. Когда им не нравилось исполнение, снова били. Когда один спел плохо, заставляли петь заново, ставили оценку, кто как спел, — говорит Телиженко. — „Если вы считаете, что вам больно, так вам еще не больно, больно сейчас будет в тюрьме, ваши близкие больше вас не увидят“, — говорили нам охранники».