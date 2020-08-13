Беларусь. Как прошел пятый — самый мирный — день протестов Тысячи людей сформировали «цепи солидарности». К протестующим вышли мэры городов
В Беларуси пятый день продолжаются выступления граждан, не согласных с официальными результатами президентских выборов — на них, по данным ЦИК, с большим перевесом победил Александр Лукашенко. В четверг впервые с окончания выборов обошлось без массовых задержаний и избиений протестующих: демонстранты выходили на «цепи солидарности» с цветами, а работники предприятий — готовились объявить забастовки.
Сегодня был мирный день
После четырех ночей с массовыми задержаниями, избиением протестующих, закидыванием гранатами и обстрелом резиновыми пулями, сегодняшние демонстрации прошли на удивление спокойно. Их главный лозунг — «Нет насилию». Демонстранты вышли на улицы днем и вечером, но ОМОН не вмешивался.
Но нельзя забывать, что в изоляторах остаются тысячи человек. По свидетельствам тех, кого уже отпустили, задержанных — в том числе несовершеннолетних — держат в жестоких, нечеловеческих условиях. Прочитайте этот материал и поделитесь им с другими.
…Из Московского РУВД журналиста повезли в изолятор, расположенный в Жодино. По его словам, в автозаке люди лежали штабелями в три слоя. Силовики били их за татуировки, длинные волосы или попытку чуть-чуть поменять положение тела без разрешения. В туалет задержанным приходилось ходить под себя — любые просьбы игнорировали.
«Когда нашим конвоирам становилось скучно, они заставляли петь песни, в основном гимн Белоруссии, и снимали это все на телефон. Когда им не нравилось исполнение, снова били. Когда один спел плохо, заставляли петь заново, ставили оценку, кто как спел, — говорит Телиженко. — „Если вы считаете, что вам больно, так вам еще не больно, больно сейчас будет в тюрьме, ваши близкие больше вас не увидят“, — говорили нам охранники».
Euroradio передает, что под ночь ОМОН решил подъехать на районы, где еще не разошлись протестующие — к «Пушкинской» и в Уручье.
Актер Марк Руффало (играл Халка) просит белорусов подать американцам пример свержения авторитарных диктаторов.
Похоже, обращения Лукашенко мы не дождемся — хватит нам выступления главы МВД и председателя Совета Республики.
«Медиазона» отмечает, что официального источника информации о готовящемся обращении Лукашенко нет: изначально оно появилось в анонимном телеграм-канале.
Лукашенко готовит срочное обращение к народу, сообщает его пресс-секретарь.
По словам источника «Sputnik Беларусь», милиция начала отпускать задержанных журналистов.
«Беларусь, мы с тобой». Это инстаграм Джареда Лето
В штабе Бабарико заявили о задержании 7 волонтеров, передает «Радио Свобода». В чем их обвиняют, неизвестно — из-за подписок о неразглашении.
«Белсат»: При задержании омоновцы оставляют на лицах некоторых протестующих отметины черным или зеленым маркером. Это, по словам журналиста «Белсата» Романа Кулевича, «послания», что при оформлении задержанных их нужно бить. Одних сильно, других еще сильнее.
Собеседник «Медузы», задержанный на акции протеста, не видел таких отметин, но слышал о подобной практике еще вчера.
Сегодня массовые акции проходят на удивление мирно — ни дубинок, ни светошумовых гранат, ни водометов, ни резиновых пуль.
На инсталляцию в форме зубра в Минске повесили три плаката: «Милиция с народом», «Мы не против вас», «Мы против насилия».
Евгений Чичваркин и Вера Кичанова на митинге солидарности у посольства Беларуси в Лондоне
Белорусская певица, победительница детского «Евровидения»-2005 Ксения Ситник:
«Третий день подряд я тщетно пытаюсь собрать воедино свои непослушные мысли. Никогда ранее не ощущала себя настолько бессильной, неспособной написать ни слова, захваченной свирепым страхом <…> То, что происходит с нами совершенно немыслимо вообразить даже в самом чудовищном и катастрофическом кошмаре. Избивать невинных, унижать безоружных, издеваться над женщинами и рисковать безопасностью детей — разве это любовь к родине и людям? А как вам спится по ночам? Слышите ли свою истинную совесть? Если эта кровавая жестокость не остановится, мы навсегда потерям себя и друг друга».
В Жабинке к зданию ОВД прислали много-много пиццы.
В Берлине — акция солидарности с протестами в Беларуси.
В Витебске около 1000 человек идут и скандируют: «Верим! Можем! Победим!» («Белсат»).
На Пушкинской половина улицы Притыцкого стоит: машины гудят, мимо них по проезжей части идут протестующие.
Журналисты газеты «Звезда» опубликовали заявление, в котором осуждают насилие и выражают поддержку всем пострадавшим:
«Мы, сотрудники старейшего белорусского издания, газеты „Звезда“, с беспокойством и болью смотрим на то, что в эти дни происходит в стране. За более чем сто лет существования „Звезда“ никогда не прекращала своей работы и даже в тяжелейшие времена несла читателям веру и надежду. И сегодня мы не можем оставаться равнодушными к тому, что творится вокруг.
Звездовцы выражают поддержку всем без исключения, кто пострадал в конфликтах последних дней, их семьям и близким<…>».
Как сейчас выглядит место гибели протестующего Александра Тарайковского.
Глава МВД попытался объяснить жестокость правоохранителей реакцией на травмы их коллег. Сторонники демонстрантов предлагают зеркальную логику:
Глава МВД советует не выходить на улицу: «Как остановить насилие? Не нужно обострять ситуацию, выходить на лицу и провоцировать беспорядки. Общественный порядок — это очень хрупко. <…>
Нашей безопасности и спокойствию всегда завидовали многие страны! Из-за чего мы сейчас это все разрушаем — из-за каких эфемерных и непонятных целей? Беспорядки разрушат все, чем мы гордились!»
Протестующие у метро «Пушкинская» перекрыли улицу Притыцкого
«Президент поручил разобраться по всем фактам задержаний»
Председатель Совета Республики Беларуси Наталья Кочанова в эфире БТ (цитата по «Sputnik Беларусь»): «Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении. Уже на вечер сегодняшнего дня отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям»
Глава МВД: «Площади хаоса» — не дело рук милиции
«Большинство не поддерживает протесты, люди не довольны „площадями хаоса“ — и это сделали не силовики! Были попытки поджигать покрышки, были коктейли Молотова, пиротехника…» (цитата по ОНТ)
Глава МВД Беларуси Караев: «Я всегда против любого насилия над журналистами! Я за то, чтобы все освещалось цивилизованно. Но это не означает, что нужно залезть между двумя сторонами и подставляться. Не лезьте в самое пекло!» (цитата по ОНТ)
Караев: «Мы должны быстрее отпускать задержанных и уже начали это делать» (цитата по «Sputnik Беларусь»). Глава МВД также пожаловался на травлю сотрудников правоохранительных органов и учителей: «К мирным протестам травля сотрудников или учителей не имеет отношения. Травля — подлый приём! Это провоцирует ответное насилие!»
«Sputnik Беларусь» приводит выдержку заявлений главы МВД Караева на ОНТ:
- Некоторые люди заранее решили протестовать
- 9 августа все было без насилия
- 10 августа на стеле с господствующей высоты совершались набеги на ОМОН
- 11 августа строились баррикады, и это уже не мирные протесты
- на сотрудников милиции совершено 11 сознательных наездов, по сути, это покушения на убийство
- при цветных революциях происходит маскировка под мирное население
- в местах содержания люди немного остыли, против них не всегда даже начинают административный процесс
В Минске на «Пушкинской» протестующие вышли на проезжую часть, утверждает канал «Беларусь головного мозга». Сегодня там было много людей, но никого не задерживали.
Глава МВД Караев рассказал, что за трое суток было совершено 11 «сознательных наездов» на правоохранителей. «По сути, это покушение на убийство. Представьте, какая ответная реакция у товарищей этих военнослужащих!» — цитирует его телеграм канала ОНТ.
Солигорск — еще один город, в котором мэр и прокурор вышли к протестующим. Про силовиков в городе протестующим объяснили: «Если в городе порядок, ОМОНа не будет, обещаю. Если бы не вмешалась милиция, у нас были бы разбитые витрины и машины».
Протестующие, передает «Би-би-си», властям не верят: «Зачем нам громить свой город? Мы мирные люди»
Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев заявил в эфире ОНТ: «Я беру ответственность и приношу извинения за травмы случайных людей на протестах, „попавших под раздачу“» (цитата по «Sputnik Беларусь»).
Глава МВД Беларуси попросил прощения за травмы людей, «попавших под раздачу»
Минздрав Беларуси выступил против насилия
В заявлении министерства говорится: «Мы, врачи, призваны защищать и оберегать самое ценное из того, что есть у человека — его жизнь и здоровье, не можем безучастно наблюдать за происходящим. Жизнь и здоровье (всех без исключения) граждан нашей страны — бесценны.
Мы обращаемся ко всем соотечественникам — остановите раскручивание спирали насилия на улицах наших городов, не надо провоцировать друг друга!»
Сотрудники ОАО «Белшина» объявили о забастовке с 20 августа, передает Kyky.
Вчера белорусские IT-предприниматели предложили помощь силовикам, которые хотят уволиться. По словам основателя PandaDoc Сергея Борисюка, за сутки к нему обратились больше 30 человек.
В Жодино протестующие договорились каждый день собираться в 19:00 на том же месте. Будет ли мэр приходить на встречи, неизвестно.
Жодино
Демонстрант: Люди, подумайте, если мэр знал, что происходит в городе, и ничего не делал, нужен ли нам такой мэр?
Толпа скандирует: «Нет!», «Мэра в отставку» и «Уходи!»
Демонстрант продолжает: Если город попросит вас уйти, вы уйдете, сдадите свой галстук? Нужен ли нам такой мэр?
Толпа скандирует: «Мэр, уходи!» Зажгли фонарики на телефонах.
Мэр действительно ушел — со встречи с жителями.
В Жодино скандируют «фашисты!»
У мэра спрашивают, знает ли он про задержания отдельных людей — не групп. Протестующие подчеркивают, что силовики задерживали в том числе тех, кто просто возвращался с работы, выходили из магазинов с макаронами или ехали на велосипедах.
Мэр: Каждое утро мне на стол ложится сводка с указанием, кто и за что задержан.
Этот ответ собравшихся не устраивает.
Жодино
Вопрос: Мы хотим знать, что произошло с парнем, который был избит нашими силовиками у бани.
Мэр: Ни фамилии, ни обращения в органы здравоохранения не поступало. Сейчас проводится проверка по данному видео. По предварительным данным, этот человек подозревался в совершении преступления, при задержании он оказал сопротивление. Если этот человек слышит меня — напишите заявление. Я его рассмотрение буду контролировать от начала до конца.
«Я, Василий Хомутовский, экс-вратарь национальной сборной Беларуси, ныне тренер вратарей брестского „Динамо“. Обращаюсь ко всем сотрудникам силовых структур, особенно к офицерам
Призываю всех сотрудников спецслужб, выходящих на усиления и дежурства, не применять силу против мирных граждан своей страны» (цитата по Tut.by)
Жодино
Микрофон взял какой-то мужчина, который, по его словам, был у Окрестино. Мэр попытался уйти под предлогом, что к нему вопросов нет. Мужчина предложил мэра обязать обеспечить людей в Окрестино туалетами и едой. Демонстранты не согласны, кричат: «Выпускай!»
А вот как выглядит толпа демонстрантов со стороны
В Жодино продолжается разговор на повышенных тонах между протестующими и мэром. От мэра потребовали гарантировать, что жителям дадут собираться каждый вечер мирно.
«Я понимаю, что вам даны определенные инструкции», — сказал мэр, чем вызвал презрительный гул. Он обещает завтра в прямом эфире ответить на все вопросы, но собравшиеся требуют ответа сейчас.
В Солигорске тоже к жителям вышли мэр и прокурор района.
Уволилась выпускающий редактор «Белты» Татьяна Петручик — «Белсат»
В Минске тем временем девушки дарят цветы силовикам — и те берут.
Жодино
Женщина просит у мэра и прокурора добиться, чтобы бюллетени не были сожжены, чтобы создать комиссию по перепроверке участков. Ей из толпы кричат: «их уже сожгли!» И скандируют: «новые выборы!»
Жодино
Микрофон берет женщина: Почему в изоляторе временного содержания не кормили и не давали спать детям, двое суток?
Мэр: Вы мне задаете вопрос, на который я не могу ответить.
Микрофон берет прокурор: Я работаю в Жодино не так давно. Ни одного ребенка не содержалось на протяжении суток, двух суток ни в каких изоляторах, это невозможно.
Женщина: 18 лет — это тоже дети. Которых тоже надо кормить и давать спать.
Жодино
Микрофон взял еще один мужчина. «Почему армия стоит здесь, когда нет военного положения? Какого ляда они здесь нужны? Объясните. И все жители Жодино просят привести к ответственности того толстенького красавчика в щитках, который избил парня. Он будет отвечать по закону? И когда вы уберете армию и милицию с наших улиц?»
Мэр: «На территории Жодино находятся внутренние войска для охраны объекта — изолятора временного содержания, где сегодня содержатся правонарушители».
На словах про правонарушителей мэра перебивает скандирование: «Выпускай! Выпускай!»
Мэр: «Сегодня из изолятора освобождено более 500 человек. Дослушайте до конца! По мере освобождения этого изолятора отсюда будут выводиться внутренние войска. Они работают 24 часа, чтобы разобрать все дела. На сегодняшний день они занимаются только охраной этого объекта».
Тут люди кричат «Нееет!»
Еще Жодино.
Микрофон берет офицер запаса внутренних войск и погранслужбы. «Вы готовы убрать ОМОН? Я приду с удостоверением, запишусь в добровольную дружину». Толпа радостно кричит: «Молодец!»
Мэр: «На территории города Жодино ОМОНа нет. Я вам официально заявляю».
Люди недовольно кричат.
Прямая трансляция из Жодина — в фейсбуке «Радио Свобода». К мэру города в микрофон обращается женщина, спрашивает, почему он не вышел к протестующим в воскресенье, и почему лгал про то, что демонстранты пытались захватить здание администрации.
— Я прекрасно помню, что я говорил. Было сказано, что была возможность захвата административного здания. Давайте не передергивать. (Люди недовольно кричат). Я буду отвечать на конкретные вопросы.
— Сколько процентов набрал действующий президент?
— Официальные результаты по Жодино будут объявлены после оглашения результатов ЦИК. Это будет 18 числа. До тех пор все данные — предварительные.
В Бобруйске акция тоже подошла к концу: колонна из примерно тысячи человек дошла до площади Победы и остановилась, передает Tut.by.
У посольства Беларуси в Москве задержали несколько человек, пишет «Автозак LIVE». Там сегодня снова проходит акция солидарности с протестующими.
Большая группа людей собралась в Минске на станции «Пушкинская». В руках у некоторых — плакаты и бело-красно-белые флаги.
Колонна автозаков с улиц Минска вернулась в автопарк в Уручье, рассказал читатель «Нашей Нивы».
В центре Минска закрыты все магазины, рестораны и кафе, передает «Sputnik Беларусь». При этом о задержаниях или столкновениях с силовиками никто не сообщает: в разных районах города люди спокойно стоят на тротуарах, проезжающие машины им сигналят в знак поддержки.
В Гродно акция уже закончилась: колонна из нескольких тысяч демонстрантов дошла до торгового центра «Корона» и разошлась. Никого не задержали, вселяет «Радио Свобода» оптимизм.
Певица Инна Афанасьева (на «Википедии» ее называют «королевой белорусской эстрады») тоже призвала остановить насилие:
Дорогие наши офицеры, люди в погонах ГАИ, Милиция, Спецназ, ОМОН. Я не знаю какие подобрать слова, от ужаса последних событий! Это огромная боль на сердце каждого из нас! Пожалуйста, не бейте и не убивайте людей! Те крики и стоны из Окрестина — они ведь останутся в душе у каждого белоруса!
Несколько сотен человек собрались на акции солидарности возле ДК Железнодорожников в Минске. Сегодня протестующих поддержали сотрудники Белорусской железной дороги.
Профессиональная теннисистка Арина Соболенко, 11-я ракетка мира, призвала остановить насилие: «Я не могу поверить, что все это происходит в моей Мирной родной Беларуси😔 Я не могу спать уже четвертую ночь. Я не могу смотреть на жестокость по отношению к людям, которые беззащитны. Зачем? Пожалуйста🙏🙏🙏 😢Остановите насилие!!!. Берегите себя и своих близких мои дорогие белорусы».
Ученики и выпускники гимназии № 40 Минска оставляют на стене школы свои грамоты. Это — акция протеста против фальсификаций на выборах. Там же плакаты: «Нам не нужны ваши благодарности, лучше верните нам наши голоса» и «Вы убили человека».
В городе Смолевичи чисто женская акция: в центре города на акцию солидарности вышли около 10 женщин с цветами и шариками, рядом с ними стоят женщины-милиционеры, пишет Tut.by.
Сотни демонстрантов собрались в Минске у метро «Спортивная». «Все позитивно, ОМОНа нет», — отчитывается «Наша Нива».
На Tut.by вышел путеводитель по тому, какие силовые ведомства участвуют в подавлении протестов в стране — во что одеты служащие и чем вооружены.
Выходит такой список: ОМОН, спецназ внутренних войск, спецназ МВД «Алмаз», сотрудники патрульно-постовой службы, курсанты Академии МВД и десантники.
В Минске на акции медиков можно заметить плакат «Машины скорой — для врачей!» Это, судя по всему, реакция на сообщения о сотрудниках ОМОН, которые на скорых объезжали баррикады и нападали на протестующих.
Глава Жодино днем пообещал работникам «БелАЗа» встретиться с ними в 8 вечера на площадке у торгового центра Green. Позже он изменил место встречи на ДК «БелАЗ», но протестующие все равно пришли к торговому центру. Там же врачи города выстроились в цепь с лозунгом «Медики против насилия», рассказывает Tut.by.
Официально имя погибшего не сообщалось, но ранее МВД сообщало, что он был судим — отсидел 7 лет за нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. По словам жены и друга Тарайковского, тот действительно был судим по этой статье — защищал мать от сожителя.
Жена погибшего не верит в официальную версию — он якобы погиб, когда пытался бросить в силовиков взрывное устройство. По ее словам, он ушел из дома в шортах, майке и с телефоном. Около 22:30 он позвонил и сообщил, что идет домой. После этого и до опознания о его судьбе семья ничего не знала.
«Радио Свобода» назвало имя погибшего 10 августа на «Пушкинской»
Это — Александр Тарайковский, ему было 34 года. 13 августа состоялось опознание с участием его жены.
Какой недовольный кот
В Могилеве задержали фотографа Александра Лицина, который снимал акцию солидарности против насилия. Где он, неизвестно, отмечает «Радио Свобода».
Более 40 журналистов государственных и независимых СМИ написали письмо министру информации Игорю Луцкому, узнал Tut.by. Они призывают принять срочные меры, чтобы сотрудники правоохранительных органов не нападали на их коллег и не задерживали их. А также не отключать интернет в стране.
Среди подписавших — Сергей Пелюшкевич, бывший глава пресс-службы президента. Цитата из обращения:
То, что сегодня многие наши коллеги государственных СМИ увольняются, — это не фейк, не политтехнология, не проплаченная пиар-акция. Это зов совести и невозможность спокойно смотреть на происходящее насилие. Выбирая свою профессию, а не место работы, мы представляли, что будем объективными проводниками порой полярных мнений.
В Сморгони военнослужащий вышел к протестующим с цветами: «Я присягу давал народу».
Жители Новосибирска поддержали протестующих в Беларуси — но и про Россию не забыли.
Илон Маск сегодня спросил, чем он может помочь белорусам. Оказывается, кто-то еще 9 августа выходил с ответом: «Маск. Подари уже ему ракету 🚀🔴»
Рэпер Олег ЛСП выложил пост в инстаграм с призывом остановить насилие: «Потому что если жестокость не прекратится, мы, беларусы, просто исчезнем с лица земли».⠀
Горжусь своей страной, своим народом, своими людьми. Пишу эти слова, и впервые они для меня не выглядят скомканно и неискренне. Я горжусь малышом, что несет цветок омоновцу, который вчера вполне вероятно избивал чьих-то отцов. Горжусь женщинами, которые выходят за наши общие интересы, зная, что сегодня для толерантных дубинок силовиков гендер уже не имеет значения. Горжусь водителями, которым разбивают головы и автомобили за звуковые сигналы.
Горжусь каждым — от тех, кто стоял за окнами избирательных участков и пытался хоть что-то в них разглядеть, до тех, кто вышел мирно выразить свой гражданский протест и погиб от побоев, колес спецтехники и пуль.
Акция солидарности прошла в деревне Вишневка с 43 жителями, пишет Tut.by. На видео, присланном читателем издания, видно 10 человек — почти четверть населения деревни.
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Прозвучит странно, но жестокость, которую проявляют белорусские силовики к гражданам во время и (это важно) после задержания, — это нетипичное явление. Даже для Беларуси. Сегодня подкасте «Что случилось» мы обсуждаем полицейское насилие последних дней. В том числе рассказываем об изоляторе на улице Окрестина в Минске. Туда в большом количестве свозили задержанных в первые дни и там зафиксированы пытки.
Вот что говорит Олег Козловский — правозащитник, который недавно был с наблюдательной миссией в Минске — о возросшем уровне насилия и об изоляторе, в котором сам когда-то бывал в качестве задержанного:
«Условия были тяжелые, отношение было скотское [со стороны] администрации, но это, конечно, ни в какое сравнение не идет с тем, что мы видим и слышим сейчас [об изоляторе на улице Окрестина]. Нельзя тогда было говорить о каки-то пыточных условиях, о том, что людей психологически ломали, массовых избиений не было. Сейчас — просто какое-то озверение».
Об увольнении объявил начальник отдела координации инвестиционной деятельности комитета экономики в Мингорисполкоме Николай Жилинский. «Дальше находиться на государственной службе мне не разрешает совесть», — сказал он в видеообращении.
В Гродно около тысячи работников «Гродно Азота» после смены идут в центр города, скандируют «Жыве Беларусь!», передает Tut.by.
Сотрудники технологической компании Rozum Robotics объявили о бессрочной забастовке, рассказал Tut.by ее основатель и гендиректор Виктор Хаменок. «У нас в компании сотрудник пропал — один из топ-менеджеров. Ситуация напряженная, все боятся выходить на работу. Я как руководитель разговариваю с сотрудниками, пытаюсь разрешить ситуацию, но они настаивают на забастовке», — рассказал он.
Около 200 сотрудников Театра имени Янки Купалы в Минске потребовали остановить насилие и призвали к пересчету голосов с участием независимых наблюдателей. Театр готов начать забастовку.
К акции солидарности против насилия присоединились белорусские железнодорожники. Tut.by публикует фото людей с плакатами «БелЖД против насилия» и «Белорусская железная дорога». Они рассказали, что машинисты по всей стране в 18:00 включили гудки своих поездов.
Атмосфера этого дня в одном сообщении Tut.by:
Возле Медуниверситета неравнодушный мужчина купил несколько коробок конфет «Рафаэлло» и угощает ими медиков, благодарит их. Мимо проходит парень с магнитолой, из нее играет Цой.
23 журналиста по-прежнему остаются задержанными —Белорусская ассоциация журналистов. Всего с 9 августа задержали 68 журналистов, было зафиксировано 29 актов насилия.
Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии предложили посредничество для урегулирования политической ситуации в Беларуси.
С телеканала ОНТ (Общенационального телевидения Беларуси) уходит Дмитрий Семченко, утверждает источник Tut.by. Семченко возглавляет президентский пул журналистов на канале.
Рэпер Оксимирон поддержал сбор помощи пострадавшим в Беларуси.
Про вечер
Сегодня весь день люди собирались на мирные акции против насилия — многие вставали в «цепи солидарности». Оппозиционный телеграм-канал Nexta призывает жителей Минска вечером вновь выйти и собираться на своих районах, а жителей других городов — приходить в центры.
В Киеве кто-то бросил файер в белорусское посольство и убежал (РИА Новости)
В Гомеле колонна протестующих прошла по нескольким улицам, передает «Медиазона» слова очевидца. По его словам, за колонной идет сотрудник ГАИ, который передает коллегам номера машин, сигналящим в знак солидарности с протестующими — и затем эти машины останавливают.
«Медики против насилия». Гродно
На государственном канале «Беларусь-1» показывают обращение певца Александра Серова к дирижеру Владимиру Спивакову: «Вы соображаете, что будет, если А. Лукашенко убрать? Это будет такая рубка! <…> Придут какие-то козлы к власти, которые перелопатят все».
В Бресте медики вышли на островок безопасности на перекрестке с цветами в руках. Им аплодируют с тротуаров, пишет Tut.by.
Участковый милиционер Иван Колос уехал из страны
Гомельский милиционер записал видеообращение, в котором призвал коллег не применять силу к протестующим. По его словам, уже через 20 минут к нему пришло его начальство — Колос не стал открывать дверь, а жетон и удостоверение сбросил им с балкона.
«Радио Свобода» Колос рассказал, что уехал из страны и не может пока вернуться, так как по его информации против его руководства ищут возможный компромат.
Верховный суд Беларуси опубликовал список имен 500 арестованных в Минске с воскресенья, обратила внимание Русская служба «Би-би-си». Людей сажали на сроки от 4 до 25 суток, чаще всего — на 15 суток.
На момент написания этого сообщения релиз по ссылке «Би-би-си» на сайте Верховного суда был недоступен — он выдавал ошибку 404.
«Обращение представителей научной общественности Республики Беларусь»
Onliner.by публикует текст обращения молодых ученых, которое подписало больше тысячи человек. «У истоков» обращения стоят сотрудники Академии наук; руководство Академии этим письмом недовольно, отмечает издание.
Выдержки из обращения:
…Нас глубоко ранят и возмущают действия силовых структур Республики Беларусь, необоснованно применяющих в последние дни беспрецедентную по масштабу и жестокости силу по отношению к тысячам мирных белорусов.
…Мы призываем всех ответственных за отключение интернета не повторять подобного вновь, поскольку это приводит к тяжелым экономическим и социальным последствиям для всех граждан, вне зависимости от их политических убеждений.
Мы, нижеподписавшиеся ученые, преподаватели, сотрудники научных учреждений Республики Беларусь, требуем:
- немедленно прекратить любое насилие в отношении мирных граждан;
- освободить всех задержанных демонстрантов и политзаключенных.
Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов подтвердил, что сайт издания недоступен в Беларуси. «На наш взгляд это последствия государственного шатдауна. Это происходит из-за недоступности внутри Беларуси одного из узлов, который подтверждает наш сертификат для https. Мы знаем эту проблему и ее решаем!» — написал Смирнов.
К протестующим вышли Бэтмен и Человек-паук
У Бэтмена в руках был пакет, у Человека-паука — коробка с энергетическими батончиками: «Заряжаемся супер-энергией против суперзлодея усатого»
Tut.by пишет, что на «БелАЗ» приезжал министр промышленности страны Петр Пархомчик, он бывший гендиректор предприятия. С рабочими он вел себя «довольно резко», пишет издание: «У тебя работа есть, что еще надо, иди работай».
Возможно, вы видели вот такой арт художницы Руфины Базловой.
Она написала в инстаграме, что выпускает футболки с некоторыми из ее сюжетов. Доходы от их продажи она направит на помощь «жертвам режима».
Больше 130 сотрудников компании «Терразит плюс» в Гродно объявили бессрочную забастовку. А на «БелАЗе» 14 августа объявили выходным днем — чтобы у работников «не было соблазна организовать забастовку», пишет «Радио Свобода» со ссылкой на сотрудников. Сегодня там тоже было собрание с требованием вывести из Жодино, где расположен завод, омоновцев.
В Минске начались первые задержания, в центре города — усиленные наряды правоохранителей, передает «Sputnik Беларусь».
Евросоюз введет новые санкции в отношении Беларуси до конца августа, утверждают источники Reuters.
Избиения врачей
Минского реаниматолога Олега Черноокого, задержанного 11 августа и осужденного на 15 суток, освободили — и сразу госпитализировали, пишет «Би-би-си» (причина госпитализации не уточняется).
Также госпитализирован врач-реаниматолог Богдан Шильниковский, пишет Tut.by со ссылкой на его друзей. Шильниковского задержали вечером 12 августа после акции солидарности медиков. Его «избивали всю ночь с пакетом на голове», уточняет Kyky.
«Наша Нива» утверждает, что в минской Малиновке вдоль улиц стоят «тысячи человек». Людям в цепи прохожие передают воду и пиццу.
Пожалуй, одна из самых выразительных фотографий дня.
На крыльце Национального художественного музея в Минске стоят люди с плакатами, на которых написано: «Мы против насилия».
«Мне стыдно за действия некоторых наших сотрудников. Но у нас не было другого выбора. Мы разберемся, я вам обещаю. Мы такие же люди, как все остальные, мы такие же белорусы как и вы по крови. Я вас не бью. Простите моих сотрудников, если они сделали вам больно».
Это, если верить телеграм-каналу «Чай з малинавым варэннем», обращение начальника УВД Гродненской области Вадима Синявского к работникам «Химволокна».
Ведущий канала «Беларусь-1» Александр Лучонок объявил об увольнении — и написал пост про пропаганду на ТВ, фальсификации на выборах и «кукловодах» протестов:
— У протестующих есть кукловоды?
Выйдите на улицу и задайте этот вопрос людям. Услышите чуть ли не единогласный ответ, чем они руководствуются. Сам лично интересовался. Это исключительно инициатива каждого, а отрицать и обвинять во всем Запад или объединенный штаб — отрицать свое поражение.
Лучонок при этом подчеркивает, что решение уволиться он принял еще несколько недель назад. Но так уж совпало, что сегодня об увольнении объявили еще несколько ведущих государственных каналов.
В Заславле в центре города собралась группа женщин с белыми воздушными шариками.
Сайт «Медиазоны» перестал открываться у пользователей из Беларуси — Euroradio.
Tut.by публикует видео жесткого задержания автомобилиста. Похожую тактику мы видели и в предыдущие дни: омоновец выглядывает из-за автобуса и бьет дубинкой про проезжающим (и сигналящим) машинам. В этот раз водитель вышел разобраться, его задержали.
По словам одного из работников Минского тракторного завода (Tut.by), собравшиеся на митинг требуют:
- отпустить всех задержанных на мирных акциях,
- убрать с улиц ОМОН,
- провести честные перевыборы с присутствием международных наблюдателей,
- отпустить всех политических заключенных.
20 машин-эвакуаторов образовали в Минске «колонну протеста», едут по проспекту Независимости, передает «Наша Нива».
В Гродно идет встреча сотрудников предприятия «Химволокно» с мэром и начальником УВД.
На видео с МТЗ десятки человек аплодируют и скандируют: «Жыве Беларусь».
На Минском тракторном заводе (МТЗ) работники «собрались для обсуждения проблем». Позже к ним вышло руководство, пишет Tut.by.
Мининформ Беларуси проведет встречу с журналистами с участием министра Игоря Луцкого. Главные темы — задержания, избиения и буллинг журналистов.
Около 100-200 человек идут по улице Витебска и скандируют «Витебск, выходи!» («Радио Свобода»).
(Примечание «Медузы»: два офиса — потому что бренд Uber в СНГ тоже принадлежит «Яндексу»)
Заявление пресс-службы «Яндекса»
Сегодня в двух офисах «Яндекса» в Минске прошли обыски сотрудниками, которые представились ГУБОПиК Республики Беларусь. Несколько сотрудников Яндекса находились в это время в офисах. Основания обыска в протоколах обыска не были детализированы.
В ходе обыска никакое оборудование или документы изъяты не были. По окончании обыска сотрудники не задерживались.
В центр Минска поехали не только автозаки, бронированные машины и автобусы без номеров, но и тракторы с ковшами, передает Tut.by.
Заявление на увольнение написал сотрудник администрации президента Беларуси Артем Проскалович. «Более не считаю возможным быть Юристом на государственной службе», — пишет он в инстаграме.
В офисе «Яндекса» был ГУБОПиК — управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, пишет Kyky со ссылкой на свои источники. Местные поясняют — это что-то вроде отдела по борьбе с экстремизмом в России.
Силовики ушли из офиса «Яндекса» в Минске, сообщает корреспондент РИА Новости.
Белорусские СМИ продолжают публиковать фотографии и видео собраний работников предприятий. Вот, например, «Интеграл», разрабатывающий электронику. Слоган на сайте интеграла: «Высокие технологии для лучшей жизни».
Родственники задержанных несколько дней дежурят у изоляторов, чтобы узнать судьбу своих близких. Мы поговорили с этими людьми:
В судах протокола на Дмитрия тоже нет. «Чего ждать? Не знаю. Но не дома же сидеть. Дома сидеть просто не сможешь. Что будет завтра — я не знаю. Мы, наверное, уже придем с вилами сюда! По-другому я не знаю, как добиться правды», — резюмирует мать задержанного и подчеркивает, что семья согласится с любым наказанием — штрафом или арестом. Только просит, сказать, где находится ее сын и сколько «он будет взаперти».
Посол Франции в Беларуси Дидье Канесс возложил цветы на месте гибели демонстранта возле станции метро «Пушкинская».
Цветы там возложили и послы других стран, отмечает «Радио Свобода».
СК Беларуси и Департамент финансовых расследований КГК (Комитета государственного контроля) опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в офисах «Яндекса» и Uber, передает «Sputnik Беларусь». Что за вооруженные люди в черной униформе и в масках проводят обыски, неясно.
«Цепи солидарности» собрались в минском районе Уручье (чтобы проехать мимо нее на машине, нужно больше двух минут, отмечает Tut.by), на центральной площади Борисова и в Барановичах.
Российские журналисты в твиттере обратили внимание, что западные СМИ не очень большой приоритет уделяют событиям в Беларуси. Пользователи начали писать о происходящем разным известным людям — в том числе Илону Маску.
И Маск ответил — спросил, чем он может помочь. Его попросили хотя бы публично поддержать протесты, а в идеале — отобрать у Александра Лукашенко его «Теслу».
У станции метро Пушкинская, где во вторник погиб протестующий (МВД утверждает, что он пытался бросить взрывное устройство, но оно сработало у него в руках), собрались несколько тысяч человек в белых одеждах, передает корреспондент «Медиазоны». «Люди не выкрикивают лозунгов, все улыбаются и машут цветами», — отмечает он. Милиции там пока нет.
В минских офисах «Яндекса» и Uber сегодня проходят обыски: туда пришли вооруженные люди, внутри заблокированы несколько сотрудников (остальные еще с марта работают удаленно). С чем связаны следственные действия, пока неясно.
Мы не знаем, будут ли массовые акции сегодня вечером, но днем — как и вчера — белорусские женщины устроили акцию «Цепь солидарности». Они одеваются в белые одежды и держат в руках цветы. Милиция не вмешивается.
Здравствуйте. Каждый вечер с воскресенья жители Беларуси выходят на акции протеста, баррикадируют дороги и иногда вступают в стычки с ОМОНом. Милиция, ОМОН, спецназ и внутренние войска, в свою очередь, избивают протестующих, закидывают их светошумовыми гранатами и обстреливают резиновыми пулями. Достается и проезжающим мимо автомобилям — были случаи, когда силовики били дубинками по машинам, останавливали, задерживали и избивали водителей.