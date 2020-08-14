Задержанные в Белоруссии бойцы «Вагнера» вернулись в Россию

32 гражданина России, задержанные в Белоруссии в конце июля по подозрению в организации массовых беспорядков, вернулись в Россию. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ.

Еще один россиянин остался в Белорусии, так как помимо российского, у него есть еще и белорусский паспорт.

Обновлено. Информированный источник «Интерфакса» заявил, что уголовное или другое процессуальное преследование вернувшимся россиянам не грозит. Собеседник агентства добавил, что россиянам предстоит пройти двухнедельный карантин по коронавирусу, прежде чем они смогут разъехаться по домам.

Власти Белоруссии называли задержаных бойцами ЧВК «Вагнер». Российские дипломаты заявляли, что это сотрудники охранного предприятия, которые ехали транзитом через Белоруссию на работу по контракту.

Выдачи задержанных также требовала Украина. По данным СБУ, некоторые из них принимали участие в боевых действиях на Донбассе.