«А что такое ЧВК „Вагнер“?» Пресс-секретарь Путина ответил на вопросы о задержанных в Минске россиянах. Полная расшифровка

«Беларусь 1»

«Business FM»: Хочу спросить вас о задержании группы людей, которые названы наемниками иностранными, это россияне… Предъявлены ли белорусской стороной российской стороне сколько-нибудь вменяемые доказательства, что это действительно наемники и [что они] направлялись с целью дестабилизировать обстановку в Белоруссии? И есть ли какой-то контакт на официальном уровне между Россией и Белоруссией по поводу этого инцидента?

Дмитрий Песков: Ну, скажу так. Мы пока, конечно, имеем неполную информацию о произошедшем, пока мы можем констатировать следующее. Мы знаем, что 33 российских гражданина были задержаны вчера в Белоруссии, 200 находятся еще в розыске. Отсутствует какая-либо информация о каких-либо противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной для задержания, нам об этом ничего не известно.

Вместе с тем мы видим и слышим официальные заявления представителей Минска о том, что россияне, дескать, имеют причастность к плану по дестабилизации обстановки на территории Белоруссии в преддверии президентских выборов. Другой какой-либо информацией мы не располагаем. Сегодня наш посол общается с МИДом и с коллегами в Минске. Рассчитываем, что в результате этого общения, а также общения по каналам между специальными службами мы получим исчерпывающую информацию о том, что произошло. Безусловно, мы рассчитываем на то, что все права задержанных российских граждан будут соблюдаться в полной мере. Вот что пока можно сказать.

Но можно также добавить, что, конечно, уже появились инсинуации о том, что это какие-то организации из России посылают, дескать, кого-то… Конечно, это ничто, кроме инсинуаций. Россия и Белоруссия — это союзное государство, это союзники, ближайшие. Конечно, об этом не может быть и речи.

Но, безусловно, этот инцидент с задержанием россиян, он подлежит прояснению. Мы надеемся, что мы получим информацию, которая поможет разобраться.

«Коммерсант FM»: Планируется ли, может быть, телефонный разговор между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко — то есть на высшем уровне какие-то контакты по этой ситуации будут проводиться?

Дмитрий Песков: Пока в планах [этого] нет. Вы понимаете, что между Минском и Москвой много каналов общения, самые разные каналы общения, в том числе и по линии правоохранительных ведомств, поэтому будем надеяться, что этих каналов будет достаточно, чтобы прояснить [ситуацию].

«Коммерсант FM»: Многие эксперты связывают происходящее с предвыборной кампанией, которая идет в республике. Что Александр Лукашенко специально обвиняет Москву, чтобы получить поддержку избирателей. Могут ли в Кремле разделить такую точку зрения?

Дмитрий Песков: Ну послушайте, эксперты ничего не знают в этой ситуации. Если мы не располагаем полной информацией, то эксперты, наверное, вообще ничего не знают. Поэтому все эти спекуляции… к ним надо относиться с большими допусками.

УНИАН: Половина задержанных граждан России в Белоруссии являются в том числе и гражданами Украины. Украина требует их экстрадиции и предания суду. Какую позицию Москва займет в данной ситуации?

Дмитрий Песков: Мы не признаем их украинского гражданства. Они граждане России.

УНИАН: Но тем не менее, они являются и гражданами Украины, и если их все-таки выдадут Украине, какую позицию займет Москва?

Дмитрий Песков: Ну послушайте, мы сначала должны понять, в чем они обвиняются.

УНИАН: В участии в боях в Донбассе.

Дмитрий Песков: Мы не слышали о таких обвинениях. Не было ни одного заявления на этот счет.

УНИАН: Есть информация, что половина людей — из ЧВК «Вагнер»…

Дмитрий Песков: У кого есть такая информация?

УНИАН: Белорусские СМИ и, собственно, белорусская сторона.

Дмитрий Песков: Белорусские СМИ — это тоже не первоисточник. И «белорусская сторона», она не может быть обезличенной. Я вам ссылался на конкретные заявления конкретных лиц, которые были сделаны вчера и сегодня. И среди этих заявлений того, о чем вы говорите, не было.

УНИАН: Дмитрий Сергеевич, можно еще уточнить по этой же теме? Почему в России не преследуют ЧВК «Вагнер» за участие в боях в Донбассе, поскольку по российскому законодательству они являются наемниками? Если это компания и соответственно они получают за это деньги.

Дмитрий Песков: Ясно. А что такое ЧВК «Вагнер»? В России юридически, де-юре, такого понятия как «ЧВК» нет. Что такое ЧВК?

УНИАН: Частная военная компания.

Дмитрий Песков: Есть частные охранные предприятия, ЧОПы. Да? Частные фирмы охранные. А такого понятия как «ЧВК» в российском законодательстве нет.

«Эхо Москвы»: Вы сказали, де-юре нет такого понятия. А по факту в России сейчас уже сложилась практика частных военных компаний. Или в Кремле не видят по факту частных военных компаний, не замечают этого явления?

Дмитрий Песков: Нет, я не располагаю какими-либо данными о каких-либо военных компаниях, мне просто об этом не известно.

«Эхо Москвы»: Ну вот как раз белорусская сторона в лице президента в том числе прямо озвучивала, что это частная военная компания «Вагнер», в которой состояли граждане России.

Дмитрий Песков: Ну вот поэтому мы и ждем информацию об этом.

«Эхо Москвы»: Получается, белорусская сторона по каналам связи между главами государств никакой информации об этом задержании так и не предоставила, я правильно понимаю?

Дмитрий Песков: Я не знаю, вот на этот момент (потому что наш посол наверное уже имел или имеет контакты на этот счет) я сейчас не могу точно сказать. Диалог же ведется.

«Эхо Москвы»: А российская сторона понимает вообще, что делали эти мужчины на территории Белоруссии в таком скоплении, в одинаковой одежде и так далее?

Дмитрий Песков: Согласитесь, что у Кремля не может быть никакого понимания на этот счет. Россияне и белорусы свободно ездят друг к другу. В Российской Федерации находится огромное количество белорусских мужчин, в том числе и в похожей одежде, которые также ведут себя нехарактерно, не употребляют алкоголь и так далее. Вот как вчера говорились, мы слышали вчера с вами информацию о россиянах. Поэтому это не значит, что они занимаются чем-то противоправным. Наоборот, они все абсолютно законопослушные люди. И поэтому мы и ждем информации, что же совершили наши россияне в Минске, что стало причиной для их задержания, и почему якобы еще 200 россиян разыскивают на территории Белоруссии.

УНИАН: Основанием для задержания этих людей было их участие в боевых действиях в Донбассе и Сирии. А почему эти люди, граждане России, не преследуются в России по российскому законодательству за участие в войне?

Дмитрий Песков: Знаете, вы, наверное, знаете больше, чем я. Мне неизвестно о том, что именно это стало основанием для их задержания. Поэтому я не смогу здесь ничего уточнить.

УНИАН: А по сути вопроса — что их никоим образом не преследуют в России?

Дмитрий Песков: За что их преследовать?

УНИАН: За участие в боевых действиях в Донбассе.

Дмитрий Песков: А кто вам сказал, что они там принимали участие? Мы не располагаем такой информацией, я просто не могу вам ответить на этот вопрос. Я думаю, я сказал все, что мог, по этой ситуации.

«Эхо Москвы»: Вы знаете, что Захар Прилепин подтвердил, что действительно среди задержанных есть люди, вместе с которыми он был в Донбассе?

Дмитрий Песков: Мы будем это учитывать.

«Эхо Москвы»: Но это тоже не повлияет на вашу оценку, за что они задержаны?

Дмитрий Песков: Нет.

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