В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК «Вагнер». В некоторых из них Захар Прилепин узнал бойцов своего батальона в ДНР

«Беларусь 1»

В Белорусии задержаны 33 боевика российской , сообщило государственное информагенство «Белта». Белорусские правоохранительные органы получили сведения о прибытии в страну более 200 боевиков «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании», пишет агентство. Они приехали в Минск 25 июля, прожили два дня в гостинице и переселились в санаторий под Минском. Там ночью 29 июля КГБ и минский ОМОН задержали 32 человека. 33-й был задержан на юге Белоруссии. «Белта» назвала задержанных россиянами и опубликовала их имена, фамилии и даты рождения (как отмечает Tut.by, некоторые из имен фигурируют в списках ЧВК «Вагнер», опубликованных в СМИ). Глава КГБ Белоруссии Валерий Вакульчик подтвердил, что задержанные граждане РФ являются членами «частной военной компании Вагнера». В посольстве РФ в Минске сообщили, что получили от главного консульского управления МИД Белоруссии уведомление о задержании 32 граждан России. Кадры задержания предполагаемых боевиков показал государственный канал «Беларусь 1».

АТН: новости Беларуси и мира

«Коммерсант» собрал информацию о трех из 33 задержанных.

Бакунович Андрей Петрович, дата рождения 30.12.1977. Белорусский телеканал «Белсат» неоднократно называл его бойцом ЧВК «Вагнер». В 2018 году Служба безопасности Украины назвала Бакуновича среди 11 белорусов, которые, по ее данным, воевали в составе ЧВК.

Бахтигараев Тахир Минигаянович, дата рождения 18.04.1980. Как пишет «Коммерсант», человек с таким именем, фамилией и датой рождения упоминается в публикации 2018 года в издании «Политинфо» под заголовком «Криминальное чтиво ЧВК „Вагнера“: убийцы, наркоманы и насильники на службе Путина». Бахтигараева в публикации называют механиком-водителем четвертой разведывательно-штурмовой роты ЧВК «Вагнер» с позывным «Фартовый». По данным сайта судебного участка № 3 Дзержинского района Перми, человека с такой фамилией и инициалами в сентябре 2014 года оштрафовали на тысячу рублей за то, что он вынес из магазина неоплаченные мужские трусы, куртки и гольфы.

Сергеев Федор Михайлович, дата рождения 17.05.1987. Полного тезку Сергеева с совпадающей датой рождения «Коммерсант» нашел в «Одноклассниках». На странице указано, что он живет в Астрахани, служил во внутренних войсках МВД. Состоит в группах «Добровольцы Донбасса», «Оружие и военная техника», «Слава богу что мы казаки!!!хутора Андреевский!!!» (орфография и пунктуация сохранены). Несколько репостов на странице — о конфликте в Донбассе. В 2018-м Федора Сергеева приговорили к двум годам условно за незаконное хранение и перевозку оружия. Сергеева задерживала ФСБ, он признал вину.

Писатель Захар Прилепин узнал в некоторых задержанных бывших бойцов в ДНР. «Есть там два или три бойца из моего батальона. Собственно, если не десятки, то сотни людей работают в ЧВК и участвуют в боевых конфликтах», — сказал Прилепин изданию Ura.ru. Он усомнился в версии о том, что наемники находились в Минске с целью дестабилизировать ситуацию в стране. По его словам, из Белоруссии они отправлялись в другие точки мира. Такая же версия появилась в телеграм-канале WarGonzo, который ведет военный корреспондент Семен Пегов. По его сведениями, бойцы ЧВК использовали Белоруссию в качестве перевалочного пункта перед отправкой в ; власти и спецслужбы Белоруссии якобы об этом знали. Как пишут «Открытые медиа», часть задержанных в Минске являются выходцами из Астраханской области и фигурируют в списках украинского .

Что именно задержанные планировали сделать в Белоруссии, непонятно. «Белта» пишет, что у каждого из них была ручная кладь и «три больших тяжелых чемодана» на всех. Администрация санатория, куда заселились россияне, обратила внимание на их одежду в стиле милитари и «нехарактерное для российских туристов поведение»: они не пили, не посещали развлекательные мероприятия, держались обособленно, изучали территорию санатория, сообщает «Белта». Были ли приезжие вооружены, что они собирались делать в Белоруссии, где остальные из 200 боевиков, которые якобы должны были прибыть в страну, агентство не уточняет. СК проводит проверку задержанных, по какой статье — неизвестно. Официальных комментариев власти Белоруссии пока не дают. Российские дипломаты в Минске запросили информацию о задержании россиян.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал срочное совещание Совета безопасности. Он назвал задержание россиян из ЧВК «Вагнер» «чрезвычайным происшествием». «Я смотрю на реакцию россиян, — сказал Лукашенко. — Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно». Президент Белоруссии также поручил обратиться к российским СМИ и телеграм-каналам, «чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали». «Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты — хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну», — добавил он.

Несколько дней назад Александр Лукашенко намекал, что в Белоруссии могут устроить «майдан» с подачи иностранной ЧВК. «Госсекретарь [Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков] правильно сказал, что всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом майданы. На майдан, если своих нет (у нас маловато „майданутых“), их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты, которые специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах», — заявил Лукашенко при посещении воинской части 24 июля.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Основные соперники Лукашенко не смогут в них участвовать. Самыми популярными оппозиционерами в стране перед выборами стали блогер Сергей Тихановский, бывший банкир Виктор Бабарико и бывший чиновник Валерий Цепкало. Тихановский был арестован в мае по делу о применении насилия к полицейским. Бабарико был задержан в июне по делу о махинациях в Белгазпромбанке, который он раньше возглавлял. Цепкало в июле уехал из страны, опасаясь уголовного преследования. В итоге штабы Бабарико и Цепкало объединились со штабом Светланы Тихановской (она пошла на выборы вместо мужа, ее зарегистрировали кандидатом). Тихановская обещает в случае избрания назначить новые выборы, в которых смогут участвовать все недопущенные кандидаты. На ее встречи с избирателями приходят тысячи человек в разных городах Белоруссии.

«Боевики» и раньше появлялись перед выборами или протестами в Белоруссии, обращал внимание Tut.by. В 2017 году во время протестов против сбора с безработных (в народе его назвали «налогом на тунеядство») КГБ Белоруссии обвинил более 30 граждан страны в подготовке массовых беспорядков с участием боевиков с Украины. Спустя полгода уголовное дело было закрыто. В 2010 году в день президентских выборов и последовавших за ними протестов в Минске задержали одного из соперников Лукашенко, поэта Владимира Некляева. Госканалы заявили об оружии в микроавтобусах штаба Некляева, но в приговоре бывшему кандидату в президенты (Некляев получил два года лишения свободы по статье об организации действий, нарушающих общественный порядок) это не было отражено. А в 2006 году перед выборами президента КГБ Белоруссии заявил о попытке оппозиции силой захватить власть в стране и назвал обвиняемых «боевиками».

Ольга Корелина