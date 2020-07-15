По всей Белоруссии прошли протесты против снятия с выборов главных конкурентов Лукашенко. Задержаны около 300 человек, возбуждено уголовное дело

Василий Федосенко / Reuters / Scanpix / LETA

Вечером 14 июля жители Белоруссии вышли на улицы, протестуя против решения ЦИК не регистрировать кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало — самых серьезных соперников Александра Лукашенко на . Акции протеста прошли в Минске, Бресте, Гомеле, Гродно, Могилеве, Молодечно и других городах Белоруссии. В них участвовали от нескольких десятков до нескольких сотен человек. Самая многочисленная акция прошла в Минске, но, как пишет Tut.by, оценить число протестующих в городе невозможно, поскольку люди не собирались большими группами и рассредотачивались, когда начинались задержания.

Акции протеста в Минске начались стихийно около семи часов вечера, почти сразу же начались задержания, сообщает «Радио Свобода». В Минске люди стали выходить на улицы в разных районах города. По проспекту Независимости прошли сотни людей, несколько участников приехали на акцию на велосипедах. Проезжавшие мимо автомобилисты сигналили в знак солидарности с протестующими. Милиционеры и люди в гражданском почти сразу начали задерживать демонстрантов, а также журналистов. Протестующие в ответ скандировали «Позор» и .

Внимание. На видео показаны сцены насилия.

Протестующих задерживали очень жестко: им заламывали руки, били в лицо, валили на землю тех, кто пытался убежать. Некоторых протестующих на руках уносили к автозакам. Больше всего протестующих в Минске задержали в районе площади Победы, у цирка и на центральной улице Немига. Во время задержаний у одного из микроавтобусов милиции отвалилась дверь. В итоге дверь занесли внутрь автомобиля, после чего тот уехал.

Омоновцы потеряли дверь микроавтобуса — Минск, 14 июля REFORM BY

Около 21 часа в Минске начались столкновения протестующих и бойцов ОМОНа. На одной из видеозаписей показано, как демонстранты толпой набросились на омоновцев, когда те задерживали одного из участников акции, освободили его и разбежались. Протестующие, по словам очевидцев, скандировали разные лозунги — от «Милиция с народом!» до «Позор!»

Внимание. На видео показаны сцены насилия.

Жесткая драка с ОМОНом и задержания вечером 14 июля в Минске TUT.BY. Политика

Эта же драка, снятая с другой точки. На видео показаны сцены насилия.

Акция в Минске продолжалась до поздней ночи. Около 23 часов несколько сотен человек собрались на Немиге: они свистели, хлопали в ладоши, кричали «Позор!», «Уходи!» и .

На Немиге также прошли задержания, в том числе задерживали посетителей кафе и журналистов.

Внимание. На видео показаны сцены насилия.

В других городах Белоруссии милиция разгоняла протестующих, но в некоторых случаях обошлось без задержаний. Жесткие задержания прошли в Бресте после того, как сотни человек выстроились в «цепь солидарности». В Гомеле задерживали протестующих и журналистов. В Гродно, наоборот, все прошло мирно: здесь задержали всего одного человека, которого вскоре отпустили. В Могилеве, где в акции протеста участвовали десятки человек, обошлось без задержаний.

По всей Белоруссии во время демонстраций задержали около 300 человек, в том числе 14 журналистов. Больше всего задержанных в Минске: правозащитный центр «Весна» опубликовал список с именами 230 задержанных. В городе, как утверждает Naviny.by, омоновцы заставляли некоторых задержанных стоять в автозаках на коленях с руками за головой. В еще семи городах страны, по данным центра «Весна», были задержаны 62 человека, в том числе 34 в Бресте (по другим данным, 35 человек). В МВД Белоруссии сообщили, что в ходе протестов задержали 250 человек.

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело после акции протеста в Минске. Дело возбудили по статье «Организация, подготовка или участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок». За это предусмотрено до трех лет лишения свободы. В разных районах Минска работают следователи, сообщает БелТА. В СК отметили, что все видеоролики с протестами, опубликованные в интернете, приобщены к уголовному делу.

Александр Бакланов