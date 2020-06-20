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Протесты в Белоруссии. Фотография
08:27, 20 июня 2020
Источник: Meduza
ОМОН в Минске задерживает участника акции против задержаний, связанных с выборами президента Белорусии. По всей стране 19 июня в отделения милиции
попали
больше ста протестующих. Акции в Белоруссии идут с мая, за время избирательной кампании задержали нескольких кандидатов, в том числе одного — по уголовному делу. Виктор Бабарико, которого называют основным конкурентом Александра Лукашенко,
стал
подозреваемым в деле об отмывании денег в Белгазпромбанке, который он возглавлял до выдвижения в президенты. Обвинение ему пока не предъявили, он находится в СИЗО
AP / Scanpix / LETA
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