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Протесты в Белоруссии. Фотография

Источник: Meduza
ОМОН в Минске задерживает участника акции против задержаний, связанных с выборами президента Белорусии. По всей стране 19 июня в отделения милиции <a href="https://meduza.io/news/2020/06/20/bolshe-sta-chelovek-zaderzhali-na-aktsiyah-protesta-v-belorussii" target="_blank">попали</a> больше ста протестующих. Акции в Белоруссии идут с мая, за время избирательной кампании задержали нескольких кандидатов, в том числе одного — по уголовному делу. Виктор Бабарико, которого называют основным конкурентом Александра Лукашенко, <a href="https://meduza.io/news/2020/06/18/konkurenta-lukashenko-na-vyborah-viktora-babariko-zaderzhali-kak-rukovoditelya-protivopravnoy-deyatelnosti" target="_blank">стал</a> подозреваемым в деле об отмывании денег в Белгазпромбанке, который он возглавлял до выдвижения в президенты. Обвинение ему пока не предъявили, он находится в СИЗО
ОМОН в Минске задерживает участника акции против задержаний, связанных с выборами президента Белорусии. По всей стране 19 июня в отделения милиции попали больше ста протестующих. Акции в Белоруссии идут с мая, за время избирательной кампании задержали нескольких кандидатов, в том числе одного — по уголовному делу. Виктор Бабарико, которого называют основным конкурентом Александра Лукашенко, стал подозреваемым в деле об отмывании денег в Белгазпромбанке, который он возглавлял до выдвижения в президенты. Обвинение ему пока не предъявили, он находится в СИЗО
AP / Scanpix / LETA