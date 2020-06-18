Конкурента Лукашенко на выборах Виктора Бабарико задержали как «руководителя противоправной деятельности»

Комитет госконтроля (КГК) Белоруссии подтвердил задержание Виктора Бабарико — бывшего руководителя «Белгазпромбанка» и потенциального противника Александра Лукашенко на выборах президента. Об этом сообщает «Белтелерадиокомпания».

Глава КГК Иван Тертель назвал Бабарико «непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности». О какой деятельности идет речь, Тертель не уточнил. Очевидно, имеется в виду уголовное дело о неуплате налогов и отмывании денег, по которому ранее задержали ряд бывших и нынешних сотрудников «Белгазпромбанка».

По словам Тертеля, КГК установил «отмывочные схемы», с помощью которых из «Белгазпромбанка» выводились деньги в иностранные банки, в том числе в латвийский . Кроме того, сотрудники «Белгазпромбанка» якобы принуждали граждан брать кредиты и за взятки давали займы предпринимателям с плохой кредитной историей.

Виктора Бабарико и его сына Эдуарда доставили на допрос в КГК по делу «Белгазпромбанка» утром 18 июня. К ним не пускают адвокатов, какой у них статус в деле, неизвестно. В доме Бабарико начались обыски.

О деле «Белгазпромбанка» стало известно 11 июня, когда КГК пришел с обысками в головной офис кредитной организации. 15 июня Нацбанк Белоруссии ввел в «Белгазпромбанке» временную администрацию.