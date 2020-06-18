Конкурента Лукашенко на президентских выборах Виктора Бабарико задержали и доставили на допрос

Банкира Виктора Бабарико, потенциального противника Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии, задержали и доставили на допрос. Об этом сообщает «Белтелерадиокомпания».

Бабарико и его сына допрашивают в рамках следственных действий по делу о неуплате налогов в «Белгазпромбанке», который Бабарико возглавлял на протяжении 20 лет.

Виктор Бабарико ушел с поста главы «Белгазпромбанка» в мае, чтобы сосредоточиться на предвыборной кампании.

Дело о неуплате налогов в «Белгазпромбанке» было возбуждено уже после объявления Бабарико о намерении участвовать в выборах. Нацбанк Белоруссии с 15 июня ввел в «Белгазпромбанке» временную администрацию.

Ранее в рамках дела «Белгазпромбанка» были задержаны несколько человек из ближайшего окружения Бабарико.