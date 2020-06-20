Больше ста человек задержали на акциях протеста в Белоруссии

Около 120 человек задержали в городах Белоруссии на акциях против задержаний политиков и активистов 19 июня. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

В Минске задержали не меньше 80 человек, в Гомеле, Витебске, Бобруйске — около десяти в каждом городе. Задержанные есть также в Могилеве, Гродно, Новополоцке.

Как передает ТАСС, в числе задержанных в Минске — съемочная группы белорусского бюро «Радио Свобода» и оператор Reuters. Агентство уточняет, что ОМОН не дал им снимать задержания.

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова не стала объяснять ТАСС причины задержания журналистов.

«Радио Свобода» добавляет, что также в Минске задержали журналистку «Белсата», фотографа портала tut.by, корреспондентов «Еврорадио». Сотрудников СМИ задерживали также в Могилеве и в Бобруйске.

По данным «Свободы», к позднему вечеру 19 июня всех задержанных журналистов освободили, также из отделений милиции отпустили нескольких активистов.

В Белоруссии 19 июня закончился сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Пикеты у пунктов сбора можно проводить без разрешения властей, уточняет «Интерфакс».

По данным «Весны», на которые ссылается агентство, с 6 мая по 17 июня 98 участников пикетов получили в общей сложности 1316 суток ареста, 107 человек оштрафованы в общей сложности на 90 тысяч белорусских рублей (около 38 тысяч долларов США).