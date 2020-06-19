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«Цепь солидарности» в Минске: как прошла массовая акция против задержаний политиков и активистов
1 минута
10:57, 19 июня 2020
В Минске вечером 18 июня прошла
акция протеста
против задержания политиков и активистов во время подготовки к выборам президента Белоруссии. В акции приняли участие более 2000 человек. Люди выстроились в «Цепь солидарности» вдоль проспекта Независимости. «Цепь» растянулась на несколько километров. Акция прошла через несколько часов после того, как
был задержан
кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико. Власти назвали его «руководителем противоправной деятельности» в Белгазпромбанке, который Бабарико возглавлял 20 лет. Президент Белоруссии Александр Лукашенко
объявил
, что властям удалось «сорвать масштабный план по дестабилизации Беларуси», который мог бы «привести страну к некоему майдану».
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