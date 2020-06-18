Жители Минска выстроились в многокилометровую живую цепь в знак протеста против задержаний политиков и активистов

В Минске у пикетов, где собирали подписи за соперников Александра Лукашенко на президентских выборах, выстроилась многокилометровая очередь, сообщает белорусский портал TUT.BY. Это акция в поддержку активистов и политиков, задержанных в ходе президентской избирательной кампании, пишет «Радио Свобода».

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«Цепь солидарности», как ее называют TUT.BY и «Радио Свобода», начала формироваться на проспекте Независимости — главной улице Минска — около 18:00 по минскому времени (совпадает с московским) у пикетов кандидатов в президенты Юрия Губаревича, Николая Козлова, Ольги Ковальковой. «Сегодня белорусы стали в очередь за свободой и потребовали к себе достойного отношения», — заявила Ковалькова агентству БелаПАН.

К 22:00 «цепь солидарности» растянулась вдоль проспекта Независимости примерно на пять километров. Водители сигналили участникам акции в знак солидарности, из автомобилей звучала песня Виктора Цоя «Перемен». Милиция частично перекрыла проспект.

На момент написания новости акция продолжается. Белорусский правозащитный центр «Весна» сообщил, что в ней участвуют больше двух тысяч человек.

18 июня в Минске был задержан кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико. Власти назвали его «руководителем противоправной деятельности» в Белгазпромбанке, который Бабарико возглавлял 20 лет. Ранее против ряда бывших и нынешних сотрудников Белгазпромбанка возбудили уголовное дело о неуплате налогов и отмывании денег.

Еще одного оппозиционера — блогера Сергея Тихановского (формально в президентской гонке участвует его жена) — задержали 29 мая по делу о насилии в отношении сотрудников милиции. Ему предъявлены обвинения в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа.