Президент Белоруссии объявил о «срыве масштабного плана по дестабилизации, который мог привести к некоему майдану»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что властям удалось «сорвать масштабный план — дестабилизации Беларуси», который мог бы «привести страну к некоему майдану».
«Активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране», — сказал Лукашенко.
«Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси», — заявил он.
Соответствующее заявление Лукашенко сделал в начале совещания, посвященного мерам поддержки реального сектора экономики со стороны банковской системы. Совещание прошло на следующий день после задержания кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико. Власти назвали его «руководителем противоправной деятельности» в Белгазпромбанке, который Бабарико возглавлял 20 лет.
«В этой части я хочу обратиться к родителям: посмотрите, пожалуйста, за своими детьми. Объясните им, что нарушать закон не позволено. Я не хочу, чтобы их дети попали в какую-то сложную ситуацию. Я очень, подчеркиваю, прошу (никого не пугаю) это учесть. Не надо из ворюг, обуржуевшихся этих банкиров и прочих мошенников, которые там сидят в Белгазпромбанке, делать героев. Этого не получится. Я уже говорил: ни узниками совести они не станут, ни пушистыми и белыми тоже они не станут. А тот, кто это допустил, мы еще с этим разберемся», — заявил президент.
Председатель Комитета госконтроля Иван Тертель после задержания Бабарико назвал «кукловодами» представителей Газпрома.
Вечером 18 июня после задержания Бабарико в Минске прошла акция протеста, в которой приняли участие не менее 2000 человек.
Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Александр Лукашенко баллотируется на очередной срок.