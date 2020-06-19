Президент Белоруссии объявил о «срыве масштабного плана по дестабилизации, который мог привести к некоему майдану»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что властям удалось «сорвать масштабный план — дестабилизации Беларуси», который мог бы «привести страну к некоему майдану».

«Активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране», — сказал Лукашенко.

«Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси», — заявил он.

Соответствующее заявление Лукашенко сделал в начале совещания, посвященного мерам поддержки реального сектора экономики со стороны банковской системы. Совещание прошло на следующий день после задержания кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико. Власти назвали его «руководителем противоправной деятельности» в Белгазпромбанке, который Бабарико возглавлял 20 лет.

Председатель Комитета госконтроля Иван Тертель после задержания Бабарико назвал «кукловодами» представителей Газпрома.

Вечером 18 июня после задержания Бабарико в Минске прошла акция протеста, в которой приняли участие не менее 2000 человек.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Александр Лукашенко баллотируется на очередной срок.