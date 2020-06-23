Вижу мем про Сашу 3%. Это же про Александра Лукашенко, да? Почему в Белоруссии его все так дразнят? Он обижается?

Сергей Гапон / AFP / Scanpix / LETA

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Внимание, в ролике ниже есть мат. Если вас это не устраивает, лучше посмотрите на Валерия Мармеладзе.

symbal.by

Хм, так что за Саша 3%? Откуда это вообще взялось?

В конце мая популярные белорусские издания Onliner и Tut.by, а также местные телеграм-каналы провели несколько онлайн-опросов. Читателям нужно было выбрать кандидата, за которого они собираются голосовать на президентских выборах 9 августа. Как минимум в двух таких опросах президент Белоруссии Александр Лукашенко набрал лишь 3%. В другом чуть больше — в районе 6%. Но закрепилось за ним именно прозвище Саша 3%.

Разумеется, после публикации результатов появилось много мемов про Сашу и его скромные проценты. На белорусских заправках сети А-100 делали скидку в 3%. А в онлайн-магазине Oz.by объявили скидку в 3% на домашние тапочки — ведь Лукашенко, помимо Саши 3%, называют еще и . К тому же представители белорусской оппозиции грозят президенту тапками.

В магазине товаров с белорусской символикой symbal.by продавали майки с надписью «ПСІХО3%» — это отсылка к тому, как Лукашенко описывал пандемию коронавируса. В конце концов партию одежды «ПСІХО3%» изъяли, а в самом магазине отключили свет. Угадайте, что произошло с швейным цехом. Конечно же, его закрыли!

Еще в начале июня в Белоруссии приравняли онлайн-опросы к опросам общественного мнения. А для этого нужна соответствующая аккредитация. Иначе штраф. Запрет при этом распространяется не только на СМИ, но и на простых граждан.

Но и это еще не все! В конце июня с подачи белорусского блогера Nexta начался новый флешмоб: некоторые белорусские милиционеры поддержали оппозицию и выложили снимки своих погон, удостоверений и значков с упоминанием мема про Сашу 3% и 97% оппозиции.

К милиционерам также присоединились врачи, сотрудники МЧС и военные.

А Лукашенко что, бесится?

Во время выступления перед оппозицией в Бресте президент заявил, что его рейтинг не может быть таким низким. Лукашенко пообещал, что «никто власть в Беларуси сегодня не поменяет». И якобы не потому, что он попытается удержать эту самую власть. А потому, что за него выступит подавляющее большинство: «И мы знаем, какое это большинство, мы просто не печатаем эти социологические опросы».

Першы Рэгіён

Лукашенко продолжил: «Это вы уже „Саша 3%“ написали на майках. Да вы хоть верите, что у действующего президента [рейтинг] 3%? Да вот в этой вот альтернативной кампании я и то больше трех наберу».

Кроме того, президент попросил не дразнить и не оскорблять его: «Вусаты таракан, еще чего-то… Я еще пока действующий президент. Ни в одной стране не позволено оскорблять людей. Я ведь никого из вас не оскорбил лично».

Так какой все-таки у Лукашенко рейтинг?

Мы не знаем, жители Белоруссии тоже. Дело в том, что в Белоруссии не разглашают данные об уровне доверия к институтам власти, а значит, и к президенту тоже. Иногда службы с необходимой аккредитацией по заказу властей проводят подобные опросы. Но и их итоги почти никогда не раскрывают общественности.

Однако в интервью изданию «Народная Воля» директор Института социологии Геннадий Коршунов объявил, что уровень доверия Лукашенко в Минске составляет 24%. При этом Центральной избирательной комиссии доверяют 11% участников опроса. Но это данные за апрель 2020-го, их собирали до выдвижения кандидатов в президенты, открытия уголовных дел и массовых протестов.

Бонус! Лукашенко давно что-то знал

Социальная Безопасность

Максим Иванов