«Вы хоть верите, что у действующего президента такой рейтинг?» Александр Лукашенко прокомментировал мем «Саша 3%»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с оппозицией в Бресте дал понять, что его рейтинг выше 3%. Видеозапись выступления Лукашенко показал государственный телеканал «Беларусь 1».

«Я вас об одном прошу — вы успокойтесь. Если у вас есть какие-то проблемы, вы их излагайте. Послушайте, кроме меня, их никто не решит… Никто власть сегодня в Беларуси сегодня не поменяет. Не потому что мы ее будем посиневшими пальцами удерживать, а потому что большинство подавляющее… (и мы знаем, какое это большинство, мы просто не печатаем эти социологические опросы). Это вы уже „Саша 3%“ написали на майках. Да вы хоть верите, что у действующего президента [рейтинг] 3%? Да вот в этой вот альтернативной кампании я и то больше трех наберу», — заявил Лукашенко.

Он посоветовал «не дергать» и «не оскорблять» власть. «Вусаты таракан, еще чего-то… Я еще пока действующий президент. Ни в одной стране не позволено оскорблять людей. Я ведь никого из вас не оскорбил лично», — сказал Лукашенко.

В Белоруссии нет открытых данных о рейтинге Александра Лукашенко и уровне доверия к нему. Проводить соответствующие опросы разрешено только аккредитованным службам. Результаты опросов чаще всего не публикуются.

В конце мая сразу несколько белорусских СМИ и телеграм-каналов провели онлайн-опросы, спросив своих читателей, за кого бы они проголосовали на президентских выборах 9 августа. В некоторых опросах Лукашенко набрал 3%.

После этого в Белоруссии появился мем «Саша 3%». Его подхватил в том числе бизнес, который стал давать клиентам скидку в 3%. Магазин товаров с белорусской символикой symbal.by выпустил майки с надписью . Партию маек изъяла милиция, в магазине symbal.by отключили свет, а швейный цех закрыла санстанция.

В начале июня Академия наук Белоруссии приравняла голосования аудитории на сайтах СМИ к опросам общественного мнения, для проведения которых в стране нужна аккредитация. В противном случае СМИ грозит штраф.