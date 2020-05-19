Вижу твиты про Парфенова, который (якобы!) перешел с вина на дешевый коктейль Blazer. Он правда его отхлебнул? Что это вообще за 2007 год?!

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Парфенов и Blazer в одном кадре? Как так вышло-то?!

Журналист Леонид Парфенов провел прямой эфир на ютьюб-канале «Парфенон». Во время трансляции он отвечал на вопросы и претензии зрителей. В частности, его критиковали за то, что в передаче «Намедни» про 2007 год он не раскрыл тему эмо и готов.

Parfenon

Журналист решил исправить эту оплошность на стриме. Парфенов — известный знаток и ценитель вин, он постоянно дегустирует их в своих передачах и стримах. Но тут ведущий поставил на стол бутылку дешевого алкогольного коктейля Blazer, который в 2010-х вместе с «Виноградным днем» и «Ягуаром» был популярен у подростков. В особенности Blazer любили представители эмо и готов. (Если вы с этими коктейлями не знакомы, ни в коем случае не пробуйте, мы вас заклинаем!)

Кроме того, Парфенов достал книгу «Намедни. Наша эра» и стал читать главу, в которой рассказывалось об эмо и готах. «Это для всех тех, кто был возмущен тем, что в 2007 году не было в программе „Намедни“ эмо и готов, — заявил журналист. — Ну, эмо прежде всего! О них больше всего рыданий в комментариях, безо всякой иронии сообщаю».

На стриме ведущий показывал клипы групп Stigmata и «Animal ДжаZ» — «Сентябрь» и «Три полоски». Бутылка Blazer все это время стояла на столе.

Зрители наделали скриншотов Парфенова с Blazer. Само собой, их выложили в твиттере и других соцсетях с шутками про новые увлечения ведущего.

Так Парфенов хлебнул Blazer или нет?!

Увы, так и не осмелился, за что его снова раскритиковали в комментариях. Но скриншоты получились прекрасные, согласитесь. В итоге вместо Blazer Парфенов пил оранжевое вино (бывает и такое!).

Максим Иванов Фото в анонсе: Parfenon / YouTube