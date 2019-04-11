«Выросли поколения, которые путают дедушек». Редакторы шоу Ксении Собчак выдали фото Мика Джаггера за молодого Леонида Парфенова

Героем нового выпуска ютьюб-шоу Ксении Собчак стал журналист Леонид Парфенов. В видео редакторы передачи показали снимок фронтмена The Rolling Stones Мика Джаггера, посчитав, что это фотография Парфенова в молодости. На ошибку обратил внимание телеграм-канал Mestame.

Ксения Собчак

«Смолоду похож, но все-таки я не он», — написал Парфенов в личном сообщении Ксении Собчак, отметив, что ошибка редакторов ему польстила. «Выросли поколения, которые путают дедушек», — добавил журналист. Собчак извинилась и пообещала наказать виновника.

На сходство Джаггера и Парфенова еще в 2005 году указывал блогер Рустем Адагамов. В поисковиках изображение британского певца действительно можно найти по запросу «молодой Леонид Парфенов».