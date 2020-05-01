Из-за коронавируса «Монстрацию» перенесли в онлайн. Участники собирались с плакатами в видеоигре, а Леонид Парфенов пил вино

Из-за пандемии коронавируса ежегодное первомайское шествие с абсурдными лозунгами и плакатами «Монстрация» пришлось перенести в онлайн. Участников призвали вывешивать плакаты со своих балконов, участвовать в акции не вылезая из кровати или фотографироваться во время прогулки с собакой. А получившиеся снимки выкладывать в соцсети с хэштегом #монстрация2020.

Главной темой, конечно же, стал сам коронавирус и его последствия. Участники шествия носили маски, ходили без штанов (как и полагается при работе на удаленке), а журналист Леонид Парфенов просто пригрозил за лайк выпить вина. Многие шутили про половцев, печенегов и спящую Наташу. Вот что из этого получилось.

Кроме того, житель Новосибирска Андрей Терехин запустил виртуальную версию «Монстрации», в ней может поучаствовать любой желающий. Это игра, где можно постоять с плакатами и заодно почитать чужие (пользователи при этом похожи на разноцветные пилюли). Со временем на виртуальное шествие подтянулись такие же виртуальные полицейские и стали бить участников дубинками. Потом на полицейских сбросили красный мяч.

А вот пользователям сервиса «2ГИС» не дали провести онлайн-«Монстрацию». Сообщения участников, появлявшиеся на карте, просто удалили.