Наташ, ты спишь? Вставай, мы сделали подборку с мемами про нас. Там печенеги, карантин и обнуление сроков Путина. Нас теперь вставляют во все новости, Наташ. Вообще во все, честно!

Мы внесли правки в Конституцию и все обнулили.

Мы победили печенегов, Наташ!

И перенесли вообще все, честно.

Не смей жаловаться, Наташ!

На нашем месте могли быть полицейские!

Наташ, ты уже самоизолировалась? А то Путин объявил каникулы до конца апреля. Оплачиваемые. Честно-честно, Наташ!

Наташ, ты — новый Карл. И это надолго, Наташ. Надолго!