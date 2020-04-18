шапито
Наташ, вставай! От мемов про тебя и твоих кошек уже никуда не деться. Ты — новый Карл, Наташ!
Источник: Meduza
Наташ, ты спишь? Вставай, мы сделали подборку с мемами про нас. Там печенеги, карантин и обнуление сроков Путина. Нас теперь вставляют во все новости, Наташ. Вообще во все, честно!
Мы внесли правки в Конституцию и все обнулили.
Мы победили печенегов, Наташ!
И перенесли вообще все, честно.
Не смей жаловаться, Наташ!
На нашем месте могли быть полицейские!
Наташ, ты уже самоизолировалась? А то Путин объявил каникулы до конца апреля. Оплачиваемые. Честно-честно, Наташ!
Наташ, ты — новый Карл. И это надолго, Наташ. Надолго!