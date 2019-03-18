Леонид Парфенов возродил «Намедни» на ютьюбе. Посмотрите первый выпуск прямо сейчас

Журналист Леонид Парфенов возродил свою авторскую программу «Намедни». Теперь она выходит на его ютьюб-канале «Парфенон».

Первый получасовой выпуск посвящен ключевым событиям 1946 года: нюрнбергскому процессу, началу «холодной войны», кампании против «врагов народа» (поэтессы Анны Ахматовой и писателя Михаила Зощенко), выходу автомобиля «Москвич», а также спектаклю «Необыкновенный концерт» в кукольном театре Образцова.

Parfenon

«Намедни» выходили в 1990-е годы на НТВ. Каждый выпуск был посвящен конкретному году в мировой и российской истории ХХ века. Программа была закрыта в мае 2004 года, после чего Парфенов фактически покинул телеэфир.