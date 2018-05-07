Парфенов выложил на ютьюб все три части «Русских евреев». С предисловиями и ответами зрителям

Журналист Леонид Парфенов выложил на своем канале на ютьюбе все три фильма из цикла «Русские евреи», выходившего в прокат в 2016–2017 годах. К каждому из фильмов Парфенов записал предисловие: перед первыми двумя частями он рассказывал об их содержании, а перед третьей ответил на комментарии зрителей. Цикл «Русские евреи» охватывает три эпохи: до революции 1917 года, после революции и до 1948 года, и с 1948-го до начала 1970-х.