Парфенов запустил еженедельное шоу на ютьюбе. В первом выпуске он прочитал стихотворение Башлачева

Журналист Леонид Парфенов запустил на ютьюбе еженедельное шоу «Парфенон», в котором он делится впечатлениями о происходящих событиях. В описании шоу говорится, что Парфенов будет рассказывать о том, что трогает его сердце.

В начале первого выпуска журналист уточнил концепцию шоу: он не готовит тексты, снимает себя сам и пьет в кадре вино из собственной коллекции. Парфенов прокомментировал масштабные проверки чиновников в Дагестане, сравнив их с «неожиданным» обнаружением масштабных хищений в СССР, и рассказал о книге Петра Авена «Время Березовского».

В середине выпуска журналист зачитал текст песни Александра Башлачева «Уберите медные трубы!» 17 февраля исполнилось 30 лет со дня смерти музыканта. На видео этот момент начинается на отметке 6:00.