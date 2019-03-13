Вижу мем: поисковые собаки быстрее находят под завалами тех, у кого есть с собой еда. Это правда? Надо набить карманы сосисками? 🐕

Пользователь твиттера future_is_meow поделился интересной теорией: «Лучший совет, который я услышал сегодня: в случае природной катастрофы (землетрясения или обвала) суйте в карманы сосиски, чтобы поисковые собаки быстрее вас нашли».

За несколько дней пост future_is_meow получил более девяти тысяч лайков. Твит с необычным советом цитировали в пабликах ВК с многомиллионной аудиторией.

У некоторых возникли вопросы.

Другие засомневались в эффективности предложенного способа.

Фактчек мема

Поисковых собак специально тренируют именно на запах человека, рассказала «Медузе» председатель комиссии по Российской кинологической федерации Марианна Гладких. «Собака в принципе ищет не еду, она ищет человека. Для нее запах еды будет просто сопутствующим», — объяснила кинолог.

В критической ситуации человек вряд ли успеет вспомнить, что надо иметь при себе «приманку» для собаки. Но даже если успеет, то сосиски и другие готовые продукты — не лучший вариант. «Более естественен [для собаки] поиск не тухлой колбасы, которая там [под завалами] окажется, а того же мяса — это гораздо более сильный раздражитель», — предположила Гладких. И даже в этом случае собака прежде всего будет искать человека, а не какие-то остатки пищи, лежащие рядом.

«[В дрессировке] есть дисциплины, где просят найти людей, но ставят тарелки с едой. Собака бегает и ищет, например, нарушителя, но не трогает еду, которая находится в поле ее зрения. Потому что не это важно», — сказала Гладких.

Собак специально тренируют на поиск человеческих запахов, в том числе на запахи крови и естественных выделений. Можно ли «усилить» свой запах и привлечь собаку, помочившись под завалом, достоверно неизвестно. «В любом случае собака будет это чувствовать. Возможно, это привлечет больше внимания», — допустила кинолог, особо подчеркнув, что на тренировках такие ситуации не проверяют.

Максим Иванов и Михаил Зеленский