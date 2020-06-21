шапито
Желепс, Колбасков, Мармеладзе. Российских музыкантов превратили в еду
Источник: Meduza
Твиттер опять сошел с ума. Кому-то взбрело в голову рисовать дурацкие мемы с российскими музыкантами в виде еды. Так, Валерий Меладзе стал Мармеладзе, Григорий Лепс — Желепсом, Леонид Агутин — Агушиным, и понеслось… Получилось ве-ли-ко-леп-но!
Разумеется, тут же вспомнили про Килькорова с Колбасковым.
Хм, Котлетов и Лимонтьев — неплохо-неплохо!
Как насчет Караваенги и Сой? Продолжайте!
Гузеровка и Пастилазарев. Давай еще!
Зефира и Арбузова? Очевидно, но кто сказал, что это плохо?!
Корж — тот неловкий момент, когда ничего переделывать не надо.
А также Поперечница и Собчакчак!
Ну и напоследок внезапный бонус.
Спасибо, интернет! Надеемся, никто из артистов не обиделся.