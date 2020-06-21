Желепс, Колбасков, Мармеладзе. Российских музыкантов превратили в еду

Твиттер опять сошел с ума. Кому-то взбрело в голову рисовать дурацкие мемы с российскими музыкантами в виде еды. Так, Валерий Меладзе стал Мармеладзе, Григорий Лепс — Желепсом, Леонид Агутин — Агушиным, и понеслось… Получилось ве-ли-ко-леп-но!

Разумеется, тут же вспомнили про Килькорова с Колбасковым.

Хм, Котлетов и Лимонтьев — неплохо-неплохо!

Как насчет Караваенги и Сой? Продолжайте!

Гузеровка и Пастилазарев. Давай еще!

Зефира и Арбузова? Очевидно, но кто сказал, что это плохо?!

Корж — тот неловкий момент, когда ничего переделывать не надо.

А также Поперечница и Собчакчак!

Ну и напоследок внезапный бонус.

Спасибо, интернет! Надеемся, никто из артистов не обиделся.

А вот еще как на днях все с ума сходили «Женская версия молодого Ди Каприо выглядит как новый краш»: с помощью FaceApp актеры примеряют женские образы, а певицы — мужские