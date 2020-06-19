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«Женская версия молодого Ди Каприо выглядит как новый краш»: с помощью FaceApp актеры примеряют женские образы, а певицы — мужские
Источник: Meduza
Российское приложение FaceApp, позволяющее редактировать селфи, переживает как минимум третью волну популярности. Начиная с первых чисел июня все стали активно использовать фильтр, позволяющий мужчинам примерять образ женщин и наоборот. Причем пользователи изменяют как свои фотографии, так и чужие, например, актеров, политиков, телеведущих или членов британской королевской семьи.
Все началось 8 июня, когда пользователь твиттера @haydenfan3 опубликовал фото женской версии Энакина Скайуокера, пишет TJ (сейчас аккаунт пользователя удален). Следом появились женские образы Люка Скайуокера, Хана Соло и других персонажей «Звездных войн», а также героев «Звездного пути», «Гарри Поттера» и «Ведьмака». Смотрите сами!