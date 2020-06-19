Российское приложение , позволяющее редактировать селфи, переживает как минимум третью волну популярности. Начиная с первых чисел июня все стали активно использовать фильтр, позволяющий мужчинам примерять образ женщин и наоборот. Причем пользователи изменяют как свои фотографии, так и чужие, например, актеров, политиков, телеведущих или членов британской королевской семьи.

Все началось 8 июня, когда пользователь твиттера @haydenfan3 опубликовал фото женской версии Энакина Скайуокера, пишет TJ (сейчас аккаунт пользователя удален). Следом появились женские образы Люка Скайуокера, Хана Соло и других персонажей «Звездных войн», а также героев «Звездного пути», «Гарри Поттера» и «Ведьмака». Смотрите сами!

Люк Скайуокер (Марк Хэмилл)

Хан Соло (Харрисон Форд)

Персонажи «Звездного пути»

Ведьмак Геральт (Генри Кавилл)

Еще Генри Кавилл

Гарри Поттер (Дэниэл Рэдклифф)

Драко Малфой (Том Фелтон)

Рон Уизли (Руперт Гринт)

Том Реддл (Кристиан Коулсон)

Человек-паук (Том Холланд)

Герои «Сумерек»

Агент Купер (Кайл Маклахлен)

Джонни Депп

Леонардо Ди Каприо

Рассел Кроу

Хью Лори

Джейк Джилленхол

Тейлор Свифт

Эминем

Шакира

Рианна

Дональд Трамп

Борис Джонсон

Еще Джонсон (на самом деле это шутка)

Барак Обама

Принцесса Диана и королевская семья

Виктор Пелевин

Дмитрий Дюжев

Хидео Кодзима — гений