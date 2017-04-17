Кто все эти люди? Мы поменяли знаменитостям пол и возраст, попробуйте теперь угадать, кто есть кто

Как играть: В последние дни соцсети переполнены снимками, пропущенными через приложение FaceApp — оно позволяет менять пол, возраст и даже степень привлекательности сфотографированного человека. «Медуза» прогнала через это приложение 16 знаменитостей и поменяла им пол (а иногда и возраст). Попробуйте отгадать, кто все эти люди. Для этого нужно нажать на соответствующую кнопку, воспользоваться стрелочками или свайпом — влево или вправо, как в тиндере! На 16 вопросов у вас есть 30 секунд.