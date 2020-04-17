Кошек предлагают упаковывать в носок, чтобы во время купания они не вырывались. 🐈 И что, так можно? Объясняет специалист по поведению животных

В твиттере обсуждают, как правильно мыть кошек, если они не даются в руки. Один из пользователей предложил «засунуть кота в носок, плотно зафиксировать рукой и медленно опустить носок в теплую воду». В теории это должно выглядеть вот так:

Погодите, а что, так можно было?

И что тогда делать владельцам крупных кошек, на которых придется вязать гигантские носки?

А купать кошек вообще нужно? Они же сами вылизываются!

У кошек нет потребности в частом купании, они и сами прекрасно справляются с личной гигиеной, рассказала «Медузе» специалист по поведению животных Виталия Кононова. Домашнюю кошку достаточно купать раз в год, чаще подвергать ее и себя лишнему стрессу нет никакого смысла. «Исключения составляют только породы без шерсти, их представителям иногда приходится принимать ванну несколько раз в месяц», — пояснила Кононова.

Если кошка испачкалась, в большинстве случаев ее можно привести в порядок обычной влажной салфеткой. Если животное уже с трудом следит за чистотой шерсти из-за возраста, ей стоит помочь (опять же пройтись салфеткой и, если это не помогло, искупать). Кононова отмечает: если кошка не справляется с гигиеной из-за проблем с весом, нужно обратиться к диетологу.

Значит, купать можно раз в год. И что, способ с носком действительно сработает?

В твите про носок есть ключевая фраза: «плотно зафиксировать». Кононова советует фиксировать кошку таким образом, чтобы та почувствовала, что не сможет убежать. Это не значит, что на животное нужно давить, его просто нужно достаточно крепко удерживать. Кроме того, кошку можно взять за холку, чтобы она замерла и немного расслабилась. Это происходит на рефлекторном уровне. Еще можно положить в ванну резиновый коврик. Кошка сможет впиться в него когтями, что несколько облегчит процесс мытья и для нее, и для хозяина — вместо руки питомец схватится за коврик и не причинит боли владельцу.

По мнению Кононовой, в методе с носком гораздо больше минусов, чем плюсов. Как уже отметили участники обсуждения в твиттере, непонятно, какого размера должен быть носок, чтобы в нем поместилась взрослая кошка. К тому же обычно носки делают из довольно плотной ткани. Они могут слишком сильно давить на животное и помешают нормально расположить лапы. И самое главное: через носок не получится нормально помыть кошку, ведь шампунь не попадет на шерсть и кожу в нужном количестве.

Есть же еще купальники для кошек. С ними-то получше будет?

В специальных «купальниках для кошек», которые представляют собой мешки-сетки с затяжками у шеи и хвоста, пена попадает на шерсть и кожу в нужном объеме. Кононова считает, что подобные купальники действительно могут помочь как средство дополнительной фиксации животного: кошка поймет, что шансов выбраться у нее мало, замрет на месте и даст себя искупать.

Однако в случае с кошками, которые до истерики боятся мытья, и купальник не слишком поможет. Владельцу все равно придется фиксировать животное руками. Тут явно пригодится помощь второго человека, чтобы один намыливал, а другой держал кошку. Но стоит лишний раз подумать, а нужно ли вообще ее купать? Не справится ли она с гигиеной самостоятельно?

Если купание действительно необходимо, можно обратиться за помощью к профессиональному грумеру — или же помочь животному легким успокоительным (какое средство выбрать и как его давать животному, лучше уточнить у ветеринара).

Максим Иванов