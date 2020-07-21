«Впервые за 20 лет у нас столько сил, что мы можем победить» Главная соперница Лукашенко на выборах Светлана Тихановская первый раз выступила на государственном ТВ
Мой муж находится в СИЗО, потому что хотел лучшей жизни для Беларуси. Власти действовали привычными методами и думали, что на этом все закончится — но они не поняли, что все только начинается. Они не зарегистрировали Бабарико и Цепкало, потому что видят в них угрозу — но угроза не в них, а в народе, которому надоело жить в унижении. Мой муж разбудил белорусов, которые уже не вернутся в удобное правительству спящее состояние. Я ничего не буду обещать, потому что для этого есть другие люди — они уже 25 лет дают вам обещания. По телевизору вам не покажут, что Лукашенко поддерживают очень мало людей, что люди, которых хватает ОМОН, просто мирно гуляли по улице, что большая часть населения живет в нищете, что от коронавируса умерли намного больше людей, чем говорят, что альтернативных кандидатов посадили, потому что за них было большинство — но все это правда. Я пришла не ради власти. Если я выиграю — я в течение полугода организую новые честные справедливые выборы с участием всех кандидатов. Впервые за 20 лет у нас столько сил, что мы можем победить. У нас есть два пути — продолжать слушать обещания или самим построить новую Беларусь. Я простой человек, женщина и мать, которая хочет и может сделать нашу жизнь такой, как мы заслуживаем.
Фото в анонсе: Страна для жизни / YouTube