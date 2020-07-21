«Впервые за 20 лет у нас столько сил, что мы можем победить» Главная соперница Лукашенко на выборах Светлана Тихановская первый раз выступила на государственном ТВ

Мой муж находится в СИЗО, потому что хотел лучшей жизни для Беларуси. Власти действовали привычными методами и думали, что на этом все закончится — но они не поняли, что все только начинается. Они не зарегистрировали , потому что видят в них угрозу — но угроза не в них, а в народе, которому надоело жить в унижении. Мой муж разбудил белорусов, которые уже не вернутся в удобное правительству спящее состояние. Я ничего не буду обещать, потому что для этого есть другие люди — они уже 25 лет дают вам обещания. По телевизору вам не покажут, что Лукашенко поддерживают очень мало людей, что люди, которых хватает ОМОН, просто , что большая часть населения живет в нищете, что от коронавируса умерли , чем говорят, что альтернативных кандидатов посадили, потому что за них было большинство — но все это правда. Я пришла не ради власти. Если я выиграю — я в течение полугода организую новые честные справедливые выборы с участием всех кандидатов. Впервые за 20 лет у нас столько сил, что мы можем победить. У нас есть два пути — продолжать слушать обещания или самим построить новую Беларусь. Я простой человек, женщина и мать, которая хочет и может сделать нашу жизнь такой, как мы заслуживаем.

Выступление Светланы Тихановской в эфире телевидения REFORM BY

Пересказал Григорий Левченко Фото в анонсе: Страна для жизни / YouTube