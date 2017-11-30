В Белоруссии закрыли дело «Белого легиона». Десятки фигурантов были задержаны за подготовку массовых беспорядков
Следственный комитет Белоруссии прекратил дело «Белого легиона», в рамках которого десятки человек обвинялись в подготовке массовых беспорядков и создании незаконного вооруженного формирования.
В ведомстве заявили, что действия фигурантов «формально содержат признаки создания незаконного вооруженного формирования», однако «не обладают общественной опасностью», поэтому дело решено прекратить.
«Мы полагаем, что в этом деле поставлена точка. Уголовное дело направлено прокурору для изучения и оценки законности принятого решения. Все фигуранты по делу в настоящий момент начали ознакомление с постановлением о прекращении и с материалами дела по их ходатайству», — сообщил [глава СК] Иван Носкевич.