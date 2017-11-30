В Белоруссии закрыли дело «Белого легиона». Десятки фигурантов были задержаны за подготовку массовых беспорядков

В ведомстве заявили, что действия фигурантов «формально содержат признаки создания незаконного вооруженного формирования», однако «не обладают общественной опасностью», поэтому дело решено прекратить.

Следственный комитет Белоруссии прекратил дело «Белого легиона», в рамках которого десятки человек обвинялись в подготовке массовых беспорядков и создании незаконного вооруженного формирования.

«Мы полагаем, что в этом деле поставлена точка. Уголовное дело направлено прокурору для изучения и оценки законности принятого решения. Все фигуранты по делу в настоящий момент начали ознакомление с постановлением о прекращении и с материалами дела по их ходатайству», — сообщил [глава СК] Иван Носкевич.

В марте 2017 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об аресте «десятков» вооруженных человек, которые «тренировались в лагерях с оружием» и «готовили провокацию». После этого белорусские СМИ стали писать о задержаниях людей по всей стране, в том числе оппозиционных активистов.

23 марта КГБ Белоруссии объявило , что задержаны 26 человек, которые планировали беспорядки во время неофициального праздника Дня воли — якобы при участии «боевиков из Украины».

В общей сложности по делу проходили 35 человек. Среди задержанных были бывшие активисты уже несуществующей спортивно-патриотической организации «Белый легион», активисты «Молодого фронта», воспитанники официального военно-патриотического клуба «Патриот» из Бобруйска.

В июне стало известно о прекращении преследования фигурантов дела по статье о подготовке беспорядков; расследование продолжалось по статье о создании незаконного вооруженного формирования. В июне арестованные фигуранты дела были освобождены.