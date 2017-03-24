КГБ Белоруссии объявил о задержании 26 человек и изъятии оружия в рамках дела о подготовке к массовым беспорядкам

КГБ Белоруссии 23 марта объявил о задержании 26 человек в рамках уголовного дела о подготовке к участию в массовых беспорядках.

Задержанные, как сказано в сообщении государственного информагентства «Белта», принадлежат к организациям «Белый легион» и «Молодой фронт»; среди них, как утверждают в КГБ, есть «профессиональные боевики». В ходе обысков были изъяты оружие, боеприпасы, а также «атрибутика [украинского] батальона „Азов“».

«Спецслужбы не исключают, что изъятое у активистов „Белого легиона“ оружие планировалось использовать во время уличных акций 25 марта (в этот день в Белоруссии отмечается неофициальный праздник День воли, приуроченный к годовщине провозглашения в 1918 году независимой Белорусской народной республики. — Прим. „Медузы“)», — сказано в сообщении «Белты». В акции якобы должны были участвовать «боевики из Украины».

В сюжете телеканала СТВ один из задержанных заявил, что его соратники должны были в случае необходимости «оказать сопротивление» «пророссийским силам», которые якобы могли «атаковать колонну демонстрантов» и «покалечить людей»; по его словам, задержанные «отрабатывали движение группами в условиях боевых действий» и «упражнялись с стрельбе».

Среди задержанных — Мирослав Лозовский, которого «Белта» называет лидером «Белого легиона». По сообщению издания Naviny, Лозовский — бывший активист организации, сейчас он работает в издательстве «Кнігазбор». Также задержан лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич.

20 марта Госпогранконтроль Белоруссии сообщил о «попытке прорыва» через границу с украинской стороны автомобиля с вооруженными людьми. На следующий день президент Александр Лукашенко заявил, что задержаны «несколько десятков человек, которые тренировались в лагерях с оружием» и «готовили провокацию»; лагеря, по его словам, были расположены как в Белоруссии, так и на Украине, в Польше и Литве.

В последующие три дня белорусские СМИ неоднократно сообщали о задержании людей по всей стране, в том числе оппозиционных активистов. 22 марта издание «TUT.BY» сообщило со ссылкой на активистку «Молодого фронта», жену лидера организации Насту Дашкевич о задержании 11 человек из «легального спортивно-патриотического клуба» из Бобруйска.

Вечером того же дня государственные телеканалы показали сюжеты о задержании участников «экстремистской националистической организации „Белый легион“»

Днем 23 марта незарегистрированный белорусский правозащитный центр «Весна» сообщил, что за предыдущие два дня были задержаны по меньшей мере 23 человека.