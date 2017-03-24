КГБ Белоруссии объявил о задержании 26 человек и изъятии оружия в рамках дела о подготовке к массовым беспорядкам

Meduza
22:10, 23 марта 2017
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КГБ Белоруссии 23 марта объявил о задержании 26 человек в рамках уголовного дела о подготовке к участию в массовых беспорядках.

Задержанные, как сказано в сообщении государственного информагентства «Белта», принадлежат к организациям «Белый легион» и «Молодой фронт»; среди них, как утверждают в КГБ, есть «профессиональные боевики». В ходе обысков были изъяты оружие, боеприпасы, а также «атрибутика [украинского] батальона „Азов“».

«Спецслужбы не исключают, что изъятое у активистов „Белого легиона“ оружие планировалось использовать во время уличных акций 25 марта (в этот день в Белоруссии отмечается неофициальный праздник День воли, приуроченный к годовщине провозглашения в 1918 году независимой Белорусской народной республики. — Прим. „Медузы“)», — сказано в сообщении «Белты». В акции якобы должны были участвовать «боевики из Украины».

В сюжете телеканала СТВ один из задержанных заявил, что его соратники должны были в случае необходимости «оказать сопротивление» «пророссийским силам», которые якобы могли «атаковать колонну демонстрантов» и «покалечить людей»; по его словам, задержанные «отрабатывали движение группами в условиях боевых действий» и «упражнялись с стрельбе».

Среди задержанных — Мирослав Лозовский, которого «Белта» называет лидером «Белого легиона». По сообщению издания Naviny, Лозовский — бывший активист организации, сейчас он работает в издательстве «Кнігазбор». Также задержан лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич.

20 марта Госпогранконтроль Белоруссии сообщил о «попытке прорыва» через границу с украинской стороны автомобиля с вооруженными людьми. На следующий день президент Александр Лукашенко заявил, что задержаны «несколько десятков человек, которые тренировались в лагерях с оружием» и «готовили провокацию»; лагеря, по его словам, были расположены как в Белоруссии, так и на Украине, в Польше и Литве.

В последующие три дня белорусские СМИ неоднократно сообщали о задержании людей по всей стране, в том числе оппозиционных активистов. 22 марта издание «TUT.BY» сообщило со ссылкой на активистку «Молодого фронта», жену лидера организации Насту Дашкевич о задержании 11 человек из «легального спортивно-патриотического клуба» из Бобруйска.

Вечером того же дня государственные телеканалы показали сюжеты о задержании участников «экстремистской националистической организации „Белый легион“»

Днем 23 марта незарегистрированный белорусский правозащитный центр «Весна» сообщил, что за предыдущие два дня были задержаны по меньшей мере 23 человека.

«TUT.BY» называет «Белый легион» «незарегистрированной спортивно-патриотической организацией», которая не функционирует уже более десяти лет. Организация действовала в 1990-е годы и называла своей задачей воспитание «национально ориентированной молодежи»; активисты занимались, в частности, обеспечением порядка на оппозиционных митингах. 

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