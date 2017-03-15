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В Белоруссии после «Маршей нетунеядцев» задержали несколько десятков человек

TUT.BY
18:32, 15 марта 2017
Надежный источник

В нескольких городах Белоруссии после очередных «Маршей нетунеядцев» были задержаны несколько десятков участников акций.

В Минске, как сообщает «TUT.BY» со ссылкой на правозащитников, были задержаны около 40 человек. Незарегистрированный правозащитный центр «Весна» сообщает о задержании восьми человек после акции в Могилеве и нескольких человек в Гродно.

В Минске несколько человек, которых «TUT.BY» называет анархистами, были задержаны в троллейбусе; в твиттере «Весны» сообщается, что при задержании был применен слезоточивый газ, в результате чего «пострадали и обычные пассажиры».

Судя по опубликованной в интернете видеозаписи, задержанием занимались люди в штатском.

«Марши нетунеядцев» начались в Белоруссии незадолго до 20 февраля 2017 года — до этого дня около 470 тысяч граждан страны должны были оплатить сбор, известный как «налог на тунеядство» в размере около 360 белорусских рублей (11 тысяч российских рублей). Сбор ввел в 2015 году президент Александр Лукашенко для тех, кто официально проработал менее шести месяцев в году.
9 марта Лукашенко перенес срок уплаты «налога на тунеядство» на год. Он пообещал, что декрет о налоге будет скорректирован, но не отменен. В тот же день он потребовал, чтобы к 1 мая в стране не осталось безработных.

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