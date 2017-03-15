В Белоруссии после «Маршей нетунеядцев» задержали несколько десятков человек
В нескольких городах Белоруссии после очередных «Маршей нетунеядцев» были задержаны несколько десятков участников акций.
В Минске, как сообщает «TUT.BY» со ссылкой на правозащитников, были задержаны около 40 человек. Незарегистрированный правозащитный центр «Весна» сообщает о задержании восьми человек после акции в Могилеве и нескольких человек в Гродно.
В Минске несколько человек, которых «TUT.BY» называет анархистами, были задержаны в троллейбусе; в твиттере «Весны» сообщается, что при задержании был применен слезоточивый газ, в результате чего «пострадали и обычные пассажиры».
Судя по опубликованной в интернете видеозаписи, задержанием занимались люди в штатском.
Люди пытаются отбить человека от задержания неизвестными. Минск.https://t.co/o5I7wj54LD pic.twitter.com/ssDT6GnZM8— Вольная рэдакцыя (@svabodka) March 15, 2017
Силовики при задержании в троллейбусе применяли слезоточивый газ. Пострадали и обычные пассажиры #Дармаеды #ControlBY pic.twitter.com/L8xK8CNFwz— Viasna (@viasna96) March 15, 2017