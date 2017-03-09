Александр Лукашенко заморозил «налог на тунеядство» после многочисленных акций протеста. Что происходит в Белоруссии?

9 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко перенес срок уплаты «налога на тунеядство» на год. Белорусский лидер пообещал, что декрет о налоге на тех, кто официально работал менее шести месяцев в году, будет скорректирован, но не отменен. Таким образом Лукашенко отреагировал на многочисленные «Марши нетунеядцев» — мирные акции протеста против налога, который затронул около 8 процентов всех трудоспособных граждан страны. «Медуза» узнала у белорусского экономиста Владимира Ковалкина, почему Лукашенко сдал назад.

Владимир Ковалкин

экономист, руководитель проекта «Кошт урада»

Не стал бы характеризовать эту ситуацию, как «Лукашенко прогнулся» — Лукашенко у нас ненагибаемый. Декрет все-таки не был отменен — его действие всего лишь приостановлено. Хотя это чистая психология — ведь Лукашенко и высшие госслужащие Белоруссии ошибаться не могут.

То, что декрет — это одна большая сплошная ошибка, было понятно всем уже на этапе его придумывания. Уже тогда независимые экономисты и эксперты проводили его анализ и называли документ нарушающим сразу несколько статей конституции, в которой, например, сказано, что человек имеет право на труд, но нет ни слова о том, что он обязан трудиться. В статье 45 прописано право белорусов на доступ к бесплатной медицине, и там не сказано, что только заплативший налоги гражданин Белоруссии имеет доступ к бесплатной медицине (власти страны апеллировали к тому, что сбор поможет сохранить доступ к бесплатной медицине — прим. «Медузы»). Что касается экономической части этого декрета: пытаться обложить налогом безработных людей — это по крайней мере странно, хотя бы потому что у них просто нет дохода, с которого они могли бы уплачивать этот налог.

Власти хотели ударить по черному и серому рынкам, по тем людям, которые вроде бы занимаются предпринимательской деятельностью, но никак не оформляются и не платят налоги. А получилось, что ударили по наименее защищенным слоям граждан: это и матери, воспитывающие детей, обычные безработные, которые не имеют никакой поддержки от государства, так еще и вынуждены платить этот сбор-штраф.

Кроме того, сама формулировка, прописанная в декрете, людей сильно оскорбляет. Одно дело, когда ты уклоняешься от налогов — это еще куда ни шло, а тут, оказывается, жил ты, работал, платил налоги, а потом вдруг остался без работы — и внезапно стал тунеядцем. И всем плевать, что ты 10-15 лет трудился и честно платил высокие налоги. Тебя обложат дополнительным штрафом, да еще и назовут нехорошим словом.

Все это создало огромный протестный потенциал. Гражданам страны [из налоговой] было доставлено около 450 тысяч «писем счастья» — для Белоруссии это достаточно большой показатель, у нас в республике живет чуть менее 10 миллионов человек. По сути, в Белоруссии нет человека, в окружении которого не найдется кто-то, кого коснулась эта проблема. Так власть создала себе огромную головную боль. Вместо того, чтобы заниматься поиском людей, которые уклоняются от налогов, она настроила против себя практически всех граждан нашего государства.

Прошло несколько «Маршей нетунеядцев», и власти увидели, что они входят в весну с большим количеством разгневанных граждан собственной страны. Для Белоруссии весна — это традиционное время роста протестных настроений, это связано и с , и с . Власти очень сильно опасаются, что эти мероприятия массово прирастут за счет аполитичных граждан, которые никогда не занимались политикой, но теперь у них появился повод выйти и высказать свое мнение. Это может вызвать сильный резонанс, и тогда мы получим не пару тысяч людей на улице, а десятки тысяч. Для того чтобы снизить накал, было решено пойти на попятную.

У президента не оказалось другого выхода, кроме как заморозить действие декрета.

Сейчас начнется пропагандистская кампания, которая будет объяснять, что на самом деле декрет хороший, это реализация плохая, найдут стрелочников среди тех, кто занимался разработкой этого указа, показательно их накажут, а декрет постараются сделать максимально неработающим.