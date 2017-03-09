Лукашенко после массовых акций протеста перенес срок уплаты «налога на тунеядство»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что граждане страны, которые официально нигде не работают, смогут еще в течение года не платить сбор по новому закону.

Сам декрет о «налоге на тунеядство», по словам Лукашенко, вероятно будет скорректирован, но не отменен. О каких именно корректировках идет речь, не сообщается.