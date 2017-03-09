Лукашенко после массовых акций протеста перенес срок уплаты «налога на тунеядство»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что граждане страны, которые официально нигде не работают, смогут еще в течение года не платить сбор по новому закону.
Сам декрет о «налоге на тунеядство», по словам Лукашенко, вероятно будет скорректирован, но не отменен. О каких именно корректировках идет речь, не сообщается.
«В течение марта, если нужно, нам надо подкорректировать этот декрет. Но декрет отменяться не будет. Передайте прежде всего чиновникам, что он будет исполняться с теми корректировками, о которых я сказал», — заявил белорусский лидер.
В 2015 году Лукашенко подписал декрет об обязательном сборе с тех, кто менее шести месяцев в году трудился на официальном рабочем месте. Сумма сбора составила около 360 белорусских рублей (11 тысяч российских рублей), его должны были уплатить более восьми процентов всех трудоспособных белорусов.
Первый срок уплаты «налога на тунеядство» истек 20 февраля 2017 года. Накануне этой даты в Белоруссии прошли многотысячные акции протеста, названные «Маршами нетунеядцев».